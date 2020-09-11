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    Суспільство

    До +28 та без опадів: прогноз погоди в Україні на 11 вересня

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    В Україні буде по-літньому тепло - температура до +28 - До +28 та без опадів: прогноз погоди в Україні на 11 вересня
    В Україні буде по-літньому тепло - температура до +28

    У Києві 11 вересня синоптики обіцяють мінливу хмарність

    В Україні у четвер, 11 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, але суху і теплу погоду.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Опадів не прогнозують. У західних областях вдень повітря прогріється від 20 до 22 градусів тепла. Вночі буде прохолодніше: від до +11 градусів. На Закарпатті температура вдень підніметься до +27, а вночі - до +15.

    На півночі та в центрі країни вдень повітря прогріється до +21-23 градусів. Вночі термометри опустяться до +11-13.

    Трохи тепліше буде в східних та південних областях України. Вдень синоптики обіцяють +26-28 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +13-15 градусів.

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    У Карпатах вдень прогнозують +12-17 градусів, а вночі буде прохолодно: +4-9 градусів.

    У Києві 11 вересня синоптики обіцяють мінливу хмарність. Опадів не буде. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +11-13 градусів. Вдень буде тепло - 20-22 градуси тепла. 

    прогноз погоди повітря вітер
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