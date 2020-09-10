  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Канаді та США за добу літня спека перетворилася на зимову заметіль (фото)

    • Розсилка
    Через снігопади в деяких районах виникли проблеми з електропостачанням і автомобільним рухом - У Канаді та США за добу літня спека перетворилася на зимову заметіль (фото)
    Через снігопади в деяких районах виникли проблеми з електропостачанням і автомобільним рухом

    Менше ніж за добу температура повітря знизилася на понад 30 градусів

    Канадську провінцію Альберта і захід Сполучених Штатів замело снігом. Про це повідомляє Stormnews.

    Зазначається, що менше ніж за добу температура повітря знизилася на понад 30 градусів.

    «У Денвері за кілька годин стовпчики термометрів опустилися з +34 до 0 градусів. Опади пройшли в Монтані, Вайомінгу, Колорадо, Небрасці і Південній Дакоті», – йдеться у повідомленні.

    Видання інформує, що через снігопади в деяких районах виникли проблеми з електропостачанням і автомобільним рухом - сталися ДТП, були закриті ділянки трас.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Канаді та США за добу літня спека перетворилася на зимову заметіль (фото)
    У Канаді та США за добу літня спека перетворилася на зимову заметіль (фото)
    У Канаді та США за добу літня спека перетворилася на зимову заметіль (фото)

    Наголошується, що у штаті Колорадо снігопад поліпшив ситуацію з великою лісовою пожежею Cameron Peak Fire в окрузі Ларімер. Зараз там спостерігається незначне горіння, але протягом 72 годин прогнозують значне потепління, через що вогонь може спалахнути з новою силою.

    Також повідомлялося 8 вересня, у Каліфорнії вигоріло вже майже 900 тисяч гектарів лісів.

    Нагадаємо, наприкінці серпня у Каліфорнії згоріли понад пів мільйона гектарів лісів.

    ДТП США спека снігопад повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ