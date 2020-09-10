У Канаді та США за добу літня спека перетворилася на зимову заметіль (фото)



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Через снігопади в деяких районах виникли проблеми з електропостачанням і автомобільним рухом

Менше ніж за добу температура повітря знизилася на понад 30 градусів

Канадську провінцію Альберта і захід Сполучених Штатів замело снігом. Про це повідомляє Stormnews.

Зазначається, що менше ніж за добу температура повітря знизилася на понад 30 градусів.

«У Денвері за кілька годин стовпчики термометрів опустилися з +34 до 0 градусів. Опади пройшли в Монтані, Вайомінгу, Колорадо, Небрасці і Південній Дакоті», – йдеться у повідомленні.

Видання інформує, що через снігопади в деяких районах виникли проблеми з електропостачанням і автомобільним рухом - сталися ДТП, були закриті ділянки трас.

Наголошується, що у штаті Колорадо снігопад поліпшив ситуацію з великою лісовою пожежею Cameron Peak Fire в окрузі Ларімер. Зараз там спостерігається незначне горіння, але протягом 72 годин прогнозують значне потепління, через що вогонь може спалахнути з новою силою.

Також повідомлялося 8 вересня, у Каліфорнії вигоріло вже майже 900 тисяч гектарів лісів.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Каліфорнії згоріли понад пів мільйона гектарів лісів.