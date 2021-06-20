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    До свята Трійці. В Троїцькій церкві на Хмельниччині є фреска з Леніним, Сталіном та Троцьким (фото)

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    Пекельні комуністи Троїцького храму - До свята Трійці. В Троїцькій церкві на Хмельниччині є фреска з Леніним, Сталіном та Троцьким (фото)
    Пекельні комуністи Троїцького храму
    Фото: Дмитро Полюхович

    Найголовніші комуністи та Гітлер горять у пеклі

    Сьогодні християни східного обряду святкують Трійцю (вона ж «Зелені свята»). А парафії присвячені Трійці святкують ще й храмове свято. Найоригінальніша в Україні Троїцька церква (XVII ст.) стоїть в Троїцькому печерному монастирові, що на околиці селища Сатанів (Хмельницька обл.). Церква знаменита оригінальною фрескою Страшного Суду.

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    До свята Трійці. В Троїцькій церкві на Хмельниччині є фреска з Леніним, Сталіном та Троцьким (фото)
    До свята Трійці. В Троїцькій церкві на Хмельниччині є фреска з Леніним, Сталіном та Троцьким (фото)
    До свята Трійці. В Троїцькій церкві на Хмельниччині є фреска з Леніним, Сталіном та Троцьким (фото)
    До свята Трійці. В Троїцькій церкві на Хмельниччині є фреска з Леніним, Сталіном та Троцьким (фото)
    До свята Трійці. В Троїцькій церкві на Хмельниччині є фреска з Леніним, Сталіном та Троцьким (фото)
    До свята Трійці. В Троїцькій церкві на Хмельниччині є фреска з Леніним, Сталіном та Троцьким (фото)
    До свята Трійці. В Троїцькій церкві на Хмельниччині є фреска з Леніним, Сталіном та Троцьким (фото)
    До свята Трійці. В Троїцькій церкві на Хмельниччині є фреска з Леніним, Сталіном та Троцьким (фото)
    До свята Трійці. В Троїцькій церкві на Хмельниччині є фреска з Леніним, Сталіном та Троцьким (фото)
    До свята Трійці. В Троїцькій церкві на Хмельниччині є фреска з Леніним, Сталіном та Троцьким (фото)
    До свята Трійці. В Троїцькій церкві на Хмельниччині є фреска з Леніним, Сталіном та Троцьким (фото)
    До свята Трійці. В Троїцькій церкві на Хмельниччині є фреска з Леніним, Сталіном та Троцьким (фото)
    До свята Трійці. В Троїцькій церкві на Хмельниччині є фреска з Леніним, Сталіном та Троцьким (фото)
    До свята Трійці. В Троїцькій церкві на Хмельниччині є фреска з Леніним, Сталіном та Троцьким (фото)
    Фото: Дмитро Полюхович

    У православних храмах Страшний Суд традиційно зображується на протилежній від вівтарної частини стіні. Сюжет - стандартний. Господь судить людей. По праву Його руку – праведники, яким дароване життя вічне. По ліву – грішники, яких кидають в геєну вогняну.

    Первісна фреска буда втрачена, коли за комуністів храм та монастир стояли пусткою. Тож в 1992 р. храм оздобили з нуля.

    Зображуючи Страшний Суд художник взяв за основу відому картину Віктора Васнєцова, а також використав традиції українського іконопису XVII-XVIII ст., коли серед персонажів Суду зображали абсолютно реальних людей.

    Найбільш шедевральною тут є «пекельна частина». Крім традиційних грішників на кшталт сріблолюбців, перелюбників, п’яниць, убивць та самогубців, стіни Троїцького храму прикрашають ще й Великі Грішники – Маркс, Енгельс, Ленін, Свердлов, Джержинський, Сталін, Троцький, Гітлер, Берія, Крупська та Каганович. Є тут і Хрущов (звісно, з черевиком у руці), за чиїм наказом свого часу закрили монастир. Збоку притулився і їх колега Гітлер.

    Цікавий і Змій, який символізує Ворога Людського. Його чорне похмуре тіло прикрашають зловісні червоні комуністичні пентаграми. А у янгола по центу, до речі, крила синьо-жовті…

    Такого страшного «Страшного Суду» немає більш ніде у світі!

    Тим часом на Одещині зображення вождя пролетаріату пропонують переробити на героя американського фільму «Доктор Стрендж».

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    Теги: Хмельниччина церква Йосип Сталін Адольф Гітлер
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    До свята Трійці. В Троїцькій церкві на Хмельниччині є фреска з Леніним, Сталіном та Троцьким (фото)