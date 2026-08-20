В Україні до 34°, місцями дощі, гроза: погода на 20 серпня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють 28°-30° тепла

Сьогодні, 20 серпня, в Україні мінлива хмарність, місцями значні дощі, грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише у північіній частині країни та в Карпатах вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у більшості західних та північних областей вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°, на південному заході країни до 34°.

Прогноз погоди на 20 серпня Укргідрометцентр

У четвер, 20 серпня, у Києві мінлива хмарність, без опадів, лише вдень місцями по області короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 25-30°, у Києві вночі 14-16°, вдень 28-30°.

Як відомо, після короткого похолодання в Україні знову різко потеплішає. Найближчими днями температура стрімко піде вгору.