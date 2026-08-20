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Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
Наслідки ворожої атаки у Києві
фото: ДСНС Києва

Внаслідок атаки є влучання, руйнування та пожежі у Святошинському, Дарницькому та Солом’янському районах столиці

У Києві загинуло четверо осіб, ще 23 особи отримали поранення внаслідок масованої нічної атаки російських окупантів. Про це пише «Главком» із посиланням на ДСНС.

Зафіксовано влучання, руйнування та пожежі у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах:

  • У Святошинському районі ворог влучив у промисловий об’єкт та спричинив пожежі у складських будівлях на площах 500 та 1000 кв.м. У районі виявлено одну загиблу особу, рятувальники проводять деблокування людини з-під завалів.
  • У Солом’янському районі зруйновано 8-й та 9-й поверхи дев'ятиповерхового житлового будинку з виникненням пожежі на рівні 7-9 поверхів. Окрім цього, в районі вибито вікна в житлових будинках та будівлі медичного закладу, де також зайнялося підсобне приміщення й автомобіль, підтверджено загоряння гаражів, магазину та автомобілів. У двох житлових будинках та укритті школи опинилися заблокованими люди.
  • У Дарницькому районі влучання припало на нежитловий об’єкт, спричинивши пожежу в складських приміщеннях та автомобілях на площі близько 1000 кв.м., там підрозділи ДСНС врятували одну особу та передали її медикам.

На місцях подій продовжують працювати підрозділи ДСНС та всі відповідні екстрені служби, інформація щодо наслідків удару уточнюється.

6 фото
На весь екран
Київ зазнав чергової атаки ворога
фото: ДСНС Києва

Як відомо, у Броварській громаді внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в об'єкт промислової інфраструктури. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Внаслідок удару загинула одна людина, ще двоє осіб отримали поранення. Одному з постраждалих медики надали допомогу на місці події, від госпіталізації він відмовився. Іншого пораненого чоловіка 1966 року народження у важкому стані доставлено до лікарні.

Теги: ракетна атака ДСНС Київ

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