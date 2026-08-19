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Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
У польотах взяли участь більше 20 літаків з різних країн НАТО
Колаж: glavcom.ua

Це було не просто «багато літаків у небі», а комбінація розвідки, управління, РЕБ, дозаправлення та ударних спроможностей

НАТО провело масштабні авіаційні маневри поблизу Калінінградської області Росії з території Польщі та країн Балтії. У польотах 18 серпня взяли участь близько 25 літаків з різних країн НАТО. Про це повідомила пресслужба альянсу, пише «Главком». 

Яку техніку зафіксували

Сервіс AirNav Radar зафіксував серед авіації американські C-40A Clipper та EA-37B Compass Call II, літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3A Sentry, польські Gulfstream G550, літаки-заправники Airbus A330 MRTT багатонаціонального флоту MMF, литовський Let L-410UVP, а також американські ударні вертольоти AH-64E Apache Guardian.

Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда фото 1
Фото: скриншот Globe ADSB Exchange

Окрему активність зафіксували і в районі протоки Скагеррак між Норвегією та Данією – там британський патрульний літак P-8A Poseidon спільно з німецьким військовим літаком протягом кількох годин здійснював польоти над визначеним районом.

Що примітного у складі авіагрупи

Важливо уточнити, що це було не просто «багато літаків у небі», а комбінація розвідки, управління, РЕБ, дозаправлення та ударних спроможностей. Яку функцію виконували літаки:

  • EA-37B Compass Call II – літак радіоелектронної боротьби, призначений для придушення комунікацій та електронних систем противника;
  • E-3A Sentry – літак ДРЛВ, який забезпечує далеке радіолокаційне спостереження та координацію повітряних сил;
  • A330 MRTT – літаки-заправники, які дозволяють винищувачам та іншим бортам довше перебувати в повітрі;
  • AH-64E Apache – ударні вертольоти;
  • C-40A – транспортні літаки;
  • G550 – спеціалізовані літаки, які можуть використовуватися для розвідки, спостереження та управління.

Що кажуть у НАТО

Офіційно невідомо, що саме відпрацьовували під час маневрів. Командування Повітряних сил союзників НАТО пояснило це постійним вдосконаленням оборонних спроможностей Альянсу, а підвищену авіаційну активність 18 серпня назвало одним із прикладів такого підходу. Подальші деталі в командуванні розголошувати відмовилися через вимоги операційної безпеки.

Варто зазначити, що подібна авіаційна активність для країн НАТО не нова – раніше такі операції часто проходили в межах заздалегідь оголошених навчань. Зокрема, у березні 2025 року у Франції відбулися навчання сил ядерного стримування «Poker 2025» за участю близько 10 літаків, під час яких замість справжніх ракет ASMP-A використовували масо-габаритні імітатори.

Однак те, що цього разу така активність не була заздалегіть анонсована, може свідчити, що НАТО серйозно розглядає небезпеку нападу Росії на одну з країн альянсу. Можливо в такий спосіб союзники намагаються послати сигнал Кремлю, що військова відповідь буде швидкою та болісною для агресора.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, як НАТО відповість Росії у разі нападу на Балтію. Альнс розробив покроковий план відповіді на військову агресію. 

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Теги: НАТО військові навчання Калінінград

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