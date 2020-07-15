До України повертається тепло: прогноз погоди на 15 липня



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Погода в Україні у середу, 15 липня, буде сонячною та теплою

Сильні дощі поступово разом із циклоном та фронтами, які спричинили негоду, залишатимуть територію України

У середу, 15 липня, в Україні очікується суха та сонячна погода.

Про це повідомляє Укргірометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +18...+23 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, у Чернігівській області помірний дощ, у Сумській області вночі сильний дощ, вдень помірний дощ, гроза, вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +14...+20 градусів; у Київській і Житомирській областях без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Полтавській, Черкаській і Дніпропетровській областях місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, у Харківській області вночі сильний дощ, вдень невеликий дощ, гроза; у Луганській і Донецькій областях вночі місцями слабкий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +19...+24 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У середу, 15 липня, в Києві за прогнозом погоди без опадів, мінлива хмарність, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+22 градуси, вночі +12...+14 градусів.