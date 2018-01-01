Дорожня поліція працює в посиленому режимі

Особливо складною ситуація на автошляхах буде 8 та 9 січня

На період різдвяних свят дорожня поліція переведена на посилений режим несення служби. Про це повідомив перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий, зазначено на сайті відомства. «У зв’язку з різдвяними святами ми спостерігаємо високу частотність переміщень населення до місць відпочинку. У зв’язку з цим,



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Перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий

Особливо складною ситуація на автошляхах буде 8 та 9 січня

На період різдвяних свят дорожня поліція переведена на посилений режим несення служби.

Про це повідомив перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий, зазначено на сайті відомства.

«У зв’язку з різдвяними святами ми спостерігаємо високу частотність переміщень населення до місць відпочинку. У зв’язку з цим, підрозділи дорожньої поліції переведені на посилений режим несення служби», - пояснив Яровий.

За його словами, особливо складною ситуація на автошляхах буде 8 та 9 січня, коли люди повертатимуться додому.