Дорожня поліція працює в посиленому режимі
- Сьогодні, 12:03
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Розсилка
Перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий
Особливо складною ситуація на автошляхах буде 8 та 9 січня
На період різдвяних свят дорожня поліція переведена на посилений режим несення служби.
Про це повідомив перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий, зазначено на сайті відомства.
«У зв’язку з різдвяними святами ми спостерігаємо високу частотність переміщень населення до місць відпочинку. У зв’язку з цим, підрозділи дорожньої поліції переведені на посилений режим несення служби», - пояснив Яровий.
За його словами, особливо складною ситуація на автошляхах буде 8 та 9 січня, коли люди повертатимуться додому.