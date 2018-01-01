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    Дорожня поліція працює в посиленому режимі

    Особливо складною ситуація на автошляхах буде 8 та 9 січня
    На період різдвяних свят дорожня поліція переведена на посилений режим несення служби. Про це повідомив перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий, зазначено на сайті відомства. «У зв’язку з різдвяними святами ми спостерігаємо високу частотність переміщень населення до місць відпочинку. У зв’язку з цим,
    • Сьогодні, 12:03
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    <p>Перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий</p>

    Перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий

    Особливо складною ситуація на автошляхах буде 8 та 9 січня

    На період різдвяних свят дорожня поліція переведена на посилений режим несення служби.

    Про це повідомив перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий, зазначено на сайті відомства.

    «У зв’язку з різдвяними святами ми спостерігаємо високу частотність переміщень населення до місць відпочинку. У зв’язку з цим, підрозділи дорожньої поліції переведені на посилений режим несення служби», - пояснив Яровий.

    За його словами, особливо складною ситуація на автошляхах буде 8 та 9 січня, коли люди повертатимуться додому.

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