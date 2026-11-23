Кабінет Міністрів України продовжив до 20 грудня 2026 року включно дію окремих рішень про визначення підприємств критично важливими та бронювання їхніх військовозобов'язаних працівників. Відповідні зміни передбачені постановою уряду №1452 від 19 листопада. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на урядовий документ.

Згідно з постановою, продовження стосується підприємств, установ та організацій, які отримали статус критично важливих від державних органів, що погодили відповідні критерії з Координаційним центром з організації бронювання військовозобов'язаних.

Йдеться про випадки, коли термін дії такого статусу завершився в період між набранням чинності постановами Кабміну №1328 та №1452 або мав завершитися раніше 20 грудня 2026 року.

Для зазначених підприємств статус критично важливих залишатиметься чинним до 20 грудня включно. Водночас це правило не поширюється на рішення, які були скасовані або підлягають скасуванню відповідно до законодавства.

Що буде з бронюванням працівників

Уряд також продовжив дію відстрочок від мобілізації, оформлених через портал «Дія» для військовозобов'язаних працівників відповідних підприємств.

Це стосується відстрочок, термін дії яких завершився після набрання чинності постановою №1328 і до набрання чинності постановою №1452 або мав завершитися до 20 грудня.

Які вимоги встановили для роботодавців

До 20 грудня керівники визначених постановою критично важливих установ повинні привести кількість заброньованих військовозобов'язаних працівників у відповідність до встановлених вимог.

Аналогічний термін передбачений для представництв донорських установ та виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, які мають статус критично важливих.

Протягом цього періоду до зазначених категорій роботодавців не застосовуватимуться положення пункту 92 Порядку бронювання.

Крім того, Міністерство цифрової трансформації має протягом п'яти днів із дня набрання чинності постановою забезпечити можливість бронювання через портал «Дія» працівників підприємств, на які поширюються зміни.

Водночас рішення Кабміну не означає автоматичного продовження всіх бронювань в Україні. Постанова встановлює спеціальні умови лише для визначених категорій роботодавців та їхніх військовозобов'язаних працівників.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів змінив правила бронювання військовозобов'язаних, зокрема переглянув максимальну частку працівників, які можуть отримати відстрочку на критично важливих підприємствах. Згодом Міністерство економіки пояснило, що оновлення критеріїв не означатиме автоматичного перегляду статусу всіх підприємств. Компанії, які відповідають незміненим вимогам, збережуть статус критично важливих.