Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Невеликий короткочасний дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 3 квітня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Невеликий короткочасний дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 3 квітня
фото: Наталія Порощук, «Главком»

На високогір'ї Карпат 3 квітня очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом

3 квітня в Україні очікуються невеликі короткочасні дощі та подекуди грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, північних і Вінницькій областях, вдень місцями та на крайньому сході країни та в Приазов'ї невеликий короткочасний дощ, вдень подекуди гроза; на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вночі місцями і в східних областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°, у південній частині до 20°. На високогір'ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

Невеликий короткочасний дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 3 квітня фото 1

На Київщині невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°.

У Києві вночі 8-10° тепла, вдень близько 15°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. 3 квітня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності.

Читайте також:

Теги: Київщина Україна традиції погода свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряні сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях
Повітряні сили збили поблизу Маріуполя Су-34: з’явилося відео
2 березня, 15:17
Метою Європейського союзу є поставити 1,1 млн снарядів до кінця року у вигляді пожертвувань
Україна закупила у ЄС 350 тис. снарядів
6 березня, 10:41
Денис Малюська заявив, що Україна готова отримати 8,5 млрд доларів із заблокованого пакета у вигляді кредиту
Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги США як кредит
14 березня, 00:20
Польща відмовляється сприяти поверненню українських біженців додому
Польща відмовляється сприяти поверненню українських біженців додому
14 березня, 03:45
Польща сподівається на припинення транзиту українського збіжжя вже з 1 квітня
Польща готується до припинення транзиту українського зерна
25 березня, 17:32
Telegram запустив монетизацію каналів, однак доступна вона ще не всім
Telegram запустив монетизацію каналів, однак доступна вона ще не всім
1 квiтня, 02:50
Конгрес розуміє питання нацбезпеки і знає, наскільки допомога Україні є важливою
Стало відомо, коли Конгрес США може проголосувати за допомогу Україні
24 березня, 20:15
Білий дім закликав Джонсона винести на голосування документ про підтримку України, який був схвалений Сенатом
Білий дім звернувся до спікера Палати представників із пропозицією щодо України
1 квiтня, 21:55
Майже всі годинники переходять на літній час автоматично
Україна перейшла на літній час
31 березня, 04:00

Суспільство

Невеликий короткочасний дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 3 квітня
Невеликий короткочасний дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 3 квітня
ISW назвав, скільки окупанти захопили кілометрів території України за 2024 рік
ISW назвав, скільки окупанти захопили кілометрів території України за 2024 рік
3 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Протирадіаційні двері та очищувачі повітря: у Харкові збудовано першу підземну школу (фото)
Протирадіаційні двері та очищувачі повітря: у Харкові збудовано першу підземну школу (фото)
Замовник вбивства Каті Гандзюк заявив про мобілізацію до ЗСУ: реакція Міноборони й військових
Замовник вбивства Каті Гандзюк заявив про мобілізацію до ЗСУ: реакція Міноборони й військових
На Буковині ТЦК розшукує понад 5 тис. ухилянтів
На Буковині ТЦК розшукує понад 5 тис. ухилянтів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Андрюс Кубілюс: Захід вирішив, що Путін – жаба, яку можна зварити, але робити це потрібно повільно
33K
Воїн із передової звернувся до ухилянтів: Якщо ви люди й у вас є права, то хто ж тоді ми?
28K
Німеччина розкрила кількість переданих Україні танків Leopard
22K
«Переворот» у театрі Франка. Першу сцену країни очолить колишній міністр культури
22K
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
4667
Роберт Кеннеді стрімко набирає підтримку на президентських перегонах у США – ЗМІ

Новини

Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Вчора, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Вчора, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
1 квiтня, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
1 квiтня, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
1 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua