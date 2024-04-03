Невеликий короткочасний дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 3 квітня

На високогір'ї Карпат 3 квітня очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом

3 квітня в Україні очікуються невеликі короткочасні дощі та подекуди грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, північних і Вінницькій областях, вдень місцями та на крайньому сході країни та в Приазов'ї невеликий короткочасний дощ, вдень подекуди гроза; на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вночі місцями і в східних областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°, у південній частині до 20°. На високогір'ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

На Київщині невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°.

У Києві вночі 8-10° тепла, вдень близько 15°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. 3 квітня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності.