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Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 березня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 березня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У низці областей місцями сильні пориви вітру

30 березня очікується мінлива хмарність. Лише на сході вночі пройде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу опадів переважно не передбачається. Дощі пройдуть лише на сході вночі.

Вітер переважно південний, на сході північно-західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. У Карпатах, вночі і у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 3-8° тепла. Вдень температура коливатиметься від 16° до 21° тепла. На заході очікується до 24°. На високогір'ї Карпат та узбережжі морів сягатиме 11-16° тепла.

Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 березня фото 1

На Київщині очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер переважно південний зі швидкістю до 7-12 м/с.

емпература в Київській області становитиме 3-8° тепла вночі та 16-21° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 4-6° тепла вночі та 18-20° тепла вдень.

Теги: прогноз погоди погода

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