Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 березня

У низці областей місцями сильні пориви вітру

30 березня очікується мінлива хмарність. Лише на сході вночі пройде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу опадів переважно не передбачається. Дощі пройдуть лише на сході вночі.

Вітер переважно південний, на сході північно-західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. У Карпатах, вночі і у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 3-8° тепла. Вдень температура коливатиметься від 16° до 21° тепла. На заході очікується до 24°. На високогір'ї Карпат та узбережжі морів сягатиме 11-16° тепла.

На Київщині очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер переважно південний зі швидкістю до 7-12 м/с.

емпература в Київській області становитиме 3-8° тепла вночі та 16-21° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 4-6° тепла вночі та 18-20° тепла вдень.