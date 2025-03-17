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За тиждень у «Дії» було оформлено понад 200 тис. дозволів на зброю

Варвара Шолян
glavcom.ua
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За тиждень у «Дії» було оформлено понад 200 тис. дозволів на зброю
Мінцифри планує подальшу цифровізацію сервісів для власників зброї
фото з відкритих джерел

Майже половина власників зареєстрованої зброї користуються дозволом у «Дії» 

За перший тиждень після запуску цифрового дозволу на зброю у застосунку «Дія» українці оформили понад 200 тисяч таких документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію на порталі «Дія».

«Тиждень роботи сервісу – і такі круті результати», – зауважується у повідомленні.

За інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, майже половина українців, у яких є зареєстрована зброя, уже користуються дозволом у «Дії».

Федоров наголосив, що у планах його відомства, спільно з Міністерством внутрішніх справ, – подальша цифровізація сервісів для власників зброї.

Нагадаємо, 10 березня у застосунку «Дія» з'явився цифровий дозвіл на зброю. Відтоді у «Дії» стадо можливим за кілька кліків згенерувати витяг із Єдиного реєстру зброї та отримувати сповіщення про закінчення терміну дії дозволу.

Щодо Єдиного реєстру зброї, то він запрацював з 23 червня 2023 року. Згодом цей реєстр був інтегрований із застосунком «Дія».

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