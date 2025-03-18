Зеленський затвердив символіку НАЗК

Прапором НАЗК є прямокутне полотнище темно-синього кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3

Емблема НАЗК має вигляд синього круга з білою облямівкою, від якої до центру круга спрямовано двадцять білих променів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №171/2025 «Про символіку Національного агентства з питань запобігання корупції». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Офісу президента.

Так, засновується емблема та прапор Національного агентства з питань запобігання корупції.

Указ затверджує:

Опис емблеми Національного агентства з питань запобігання корупції;

Малюнок емблеми Національного агентства з питань запобігання корупції;

Опис прапора Національного агентства з питань запобігання корупції;

Малюнок прапора Національного агентства з питань запобігання корупції;

Порядок використання емблеми та прапора Національного агентства з питань запобігання корупції.

Так, емблема Національного агентства з питань запобігання корупції має вигляд синього круга з білою облямівкою, від якої до центру круга спрямовано двадцять білих променів. У центр круга вміщено стилізоване зображення тризуба, який складають дев'ять білих вертикальних прямокутників різної довжини. Під зображенням тризуба – напис «НАЗК» літерами білого кольору.

Прапором Національного агентства з питань запобігання корупції є прямокутне полотнище темно-синього кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3.

У верхній чверті від древка розміщено зображення двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, у центрі вільної частини полотнища – зображення емблеми Національного агентства з питань запобігання корупції. Діаметр емблеми становить 1/2 ширини полотнища. Обидві сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні.

Порядок використання емблеми та прапора Національного агентства з питань запобігання корупції:

Емблема та прапор Національного агентства з питань запобігання корупції є офіційними відмітними символами, що вказують на належність до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК). Емблема НАЗК зображується на прапорі НАЗК, може відтворюватися у службових кабінетах Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступників, на адміністративних будинках і спорудах, де розміщуються НАЗК та його територіальні органи (у разі їх створення), на відомчих заохочувальних відзнаках НАЗК. Прапор НАЗК може встановлюватися у службових кабінетах Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступників, на адміністративних будинках і спорудах, де розміщуються НАЗК та його територіальні органи (у разі їх створення), використовується під час проведення офіційних заходів, урочистих церемоній. Відтворення зображень емблеми та прапора НАЗК може бути виконано в одноколірному варіанті і допускається в розмірах, що відповідають меті їх застосування, із додержанням встановлених пропорцій. Зображення емблеми та прапора НАЗК може відтворюватись на друкованій, інформаційній і сувенірній продукції, в кіно-, відео-, фотоматеріалах, що видаються НАЗК або виготовляються на його замовлення. В інших випадках особливості використання емблеми та прапора НАЗК визначаються Головою Національного агентства з питань запобігання корупції.

Раніше Володимир Зеленський підписав указ про заснування емблеми і прапора Служби зовнішньої розвідки України.

«Емблемою Служби зовнішньої розвідки України є графітово-сірий прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, облямований двома срібними пружками. У центрі хреста – синій круглий медальйон із зображенням Знака Княжої Держави Володимира Великого. Медальйон має дві срібні пружки, між якими на графітово-сірому тлі міститься напис по колу «Omnia vincit veritas» («Істина перемагає все») і декоративна крапка. Між сторонами хреста – зображення трьох схрещених стріл вістрями вгору та ключа борідкою донизу. Борідка ключа стилізована у вигляді QR-коду офіційного вебсайту Служби зовнішньої розвідки України. Зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого, стріл, ключа, а також літери напису і крапка – золоті», – йдеться у описі емблеми Служби зовнішньої розвідки України, що додається до указу.

В указі наголошується, що емблема та прапор Служби зовнішньої розвідки України є офіційними відмітними символами Служби зовнішньої розвідки України, що свідчать про належність до Служби зовнішньої розвідки України.