У Москві через атаку дронів зупиняли роботу три аеропорти

У ніч проти 25 травня московські аеропорти кілька разів зупиняли польоти

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що місто нібито атакують одразу кілька безпілотників

Московські аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово переставали приймати та відправляти рейси на кілька годин удень 25 травня. Це було зроблено «для забезпечення безпеки польотів», повідомив представник Росавіації Артем Кореняко російським ЗМІ, інформує «Главком».

Повідомлення про відновлення роботи було опубліковано після 18:30.

Удень 25 травня мер Москви Сергій Собянін повідомив про три безпілотники, які летіли на столицю РФ. За його даними, їх збили системи ППО. Інших подробиць Собянін не навів.

У ніч проти 25 травня московські аеропорти кілька разів зупиняли польоти. Міністерство оборони Росії відзвітувало, що було збито 110 українських безпілотників над 12 регіонами та окупованим Кримом.

Нагадаємо, у ніч на 23 травня у Липецькій області Росії безпілотники атакували завод ПАТ «Енергія» в місті Єлець, який є одним з ключових підприємств із виробництва акумуляторів для військових дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Об’єкт, відомий також як «Єлецький елементний завод», спеціалізується на виготовленні хімічних джерел струму, які використовуються не лише в БпЛА, а й в авіаційній техніці, флоті, радіоелектроніці та у системах подвійного призначення.

Раніше ми писали, що у ніч на 22 травня безпілотники атакували цех оборонного заводу НВО «Сплав», що входить до структури держкорпорації «Ростєх», у російському місті Тула. Підприємство спеціалізується на виробництві реактивних систем залпового вогню, авіаційних ракет, важких вогнеметних систем та боєприпасів до них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російський телеграм-канал Astra.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків БпЛА на території підприємства виникла пожежа. Також зазнала ушкоджень електропідстанція, де спалахнуло загоряння.