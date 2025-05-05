Росія вдарила дронами та ракетами по Конотопу: є руйнування

Близько 00:30 у Конотопі пролунали перші вибухи

У ніч на 5 травня російські війська здійснили комбіновану атаку на Конотоп. Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін, передає «Главком».

За його словами, Конотом опинився під атакою «шахедів» та балістичних ракет. Ворог застосував більше десятка дронів-камікадзе та дві балістичні ракети.

Семеніхін каже, що росіяни наносили удари поступово, лотримуючись інтервалів, щоб завдати більше шкоди, щоб під удар потрапили медики та рятувальники, які працювали на місцях «прильотів».

Мер повідомив, що внаслідок ворожого обтсрілу знищено об'єкт інфраструктури. Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.

«Відбудуємо все, причому за гроші к*ц*п*в. Обов’язково переможемо! І саме головне, що без постраждалих і загиблих», – написав він.

Нагадаємо, близько 00:30 у Конотопі пролунали перші вибухи. Міський голова зазначив, що місто атакують шахеди з півдня.