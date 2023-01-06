«Дрони – вночі, ракети – вдень». Експерт розповів про нові хитрощі агресора

Військовий експерт пояснив, чому боротьба з «шахедами» так виснажує

Україна змушена збивати безпілотники, які летят переважно вночі, зенітно-ракетними комплексами, це певним чином виснажує наші запаси. І тільки зараз ми почали використовувати мобільні групи з прожекторами, які дають можливість фіксувати та збивати дрони з іншої зброї. Про це у розмові з «Главкомом» розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Зі слів експерта, системність атак російських окупантів залежатиме від того, наскільки буде вистачати цих дронів та технологічних можливостей Ірану їх виробляти та постачати до Росії.

«Плюс, як відомо, є домовленості щодо розгортання виробництва дронів безпосередньо на російській території. На сьогодні ми бачимо партії поставок кількістю до 500 одиниць, які Іран, скоріш за все, може забезпечувати за два-три місяці. Від цього можна відштовхуватися в розрахунках щодо того, наскільки їх може вистачати: якщо 40 дронів використовуються на одну атаку, відповідно однієї отриманої партії вистачить для організації 10-11 атак», – пояснив він.

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Щодо виснаженості української ППО, то такий висновок президента Зеленського абсолютно правильний.

«Дуже часто ми ці безпілотники вимушені збивати зенітно-ракетними комплексами. Оскільки вони ж летять вночі, коли, відповідно, менше візуального контакту. І тільки зараз ми почали використовувати мобільні групи з прожекторами, які дають можливість фіксувати та збивати дрони з іншої зброї. Тож через те, що більшість з них збивається ракетами, це певним чином виснажує наші запаси», – уточнив Мусієнко.

Він додав, що нічні атаки виснажують і людей. «Ці атаки відбувається вночі – немає нормального сну, відбувається психологічний тиск і, звичайно, на це ворог також розраховує. Мені здається, у Росії зараз наміри навіть не в тому, аби влучати в якісь енергетичні об’єкти (вони це вже менше можуть робити), а просто нас виснажувати», – переконаний експерт.

Він нагадав, що росіяни вже використовували комбіновану тактику, запускаючи ракети після дронів, проте дещо відмовилися від неї.

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«Тому що в денний час доби більшу кількість цих дронів ми можемо збивати іншими засобами – навіть великокаліберними кулеметами, і нам не треба витрачати свої ракети. Плюс мобільні групи з ПЗРК, які можуть спокійно відпрацьовувати по дронах вдень», – наголосив Мусієнко.

Запускаючи дрони вночі, росіяни використовують цей час всі свої потужності для виробництва ракет – 40-50 штук на місяць.

«Шахеди» набагато дешевші, ніж ракети, їх набагато швидше можна виробити та в набагато більшій кількості використати. Тож, росіяни тепер вночі використовують дрони, а вдень – ракети», – підсумував Мусієнко.

До слова, Сполучені Штати вже вели перемовини з Ізраїлем щодо можливостей припинення витоку зброї з Ірану, зокрема постачань до РФ дронів-камікадзе, повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Тим часом у морському флоті України з’явився ще один дрон – «Блискавка». Вартість одного дрона складає 10 млн грн.