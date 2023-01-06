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«Дрони – вночі, ракети – вдень». Експерт розповів про нові хитрощі агресора

Людмила Яцюк
glavcom.ua
«Дрони – вночі, ракети – вдень». Експерт розповів про нові хитрощі агресора
фото ілюстративне з відкритих джерел

Військовий експерт пояснив, чому боротьба з «шахедами» так виснажує

Україна змушена збивати безпілотники, які летят переважно вночі, зенітно-ракетними комплексами, це певним чином виснажує наші запаси. І тільки зараз ми почали використовувати мобільні групи з прожекторами, які дають можливість фіксувати та збивати дрони з іншої зброї. Про це у розмові з «Главкомом» розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

Зі слів експерта, системність атак російських окупантів залежатиме від того, наскільки буде вистачати цих дронів та технологічних можливостей Ірану їх виробляти та постачати до Росії.

«Плюс, як відомо, є домовленості щодо розгортання виробництва дронів безпосередньо на російській території. На сьогодні ми бачимо партії поставок кількістю до 500 одиниць, які Іран, скоріш за все, може забезпечувати за два-три місяці. Від цього можна відштовхуватися в розрахунках щодо того, наскільки їх може вистачати: якщо 40 дронів використовуються на одну атаку, відповідно однієї отриманої партії вистачить для організації 10-11 атак», – пояснив він.

Щодо виснаженості української ППО, то такий висновок президента Зеленського абсолютно правильний.

«Дуже часто ми ці безпілотники вимушені збивати зенітно-ракетними комплексами. Оскільки вони ж летять вночі, коли, відповідно, менше візуального контакту. І тільки зараз ми почали використовувати мобільні групи з прожекторами, які дають можливість фіксувати та збивати дрони з іншої зброї. Тож через те, що більшість з них збивається ракетами, це певним чином виснажує наші запаси», – уточнив Мусієнко.

Він додав, що нічні атаки виснажують і людей. «Ці атаки відбувається вночі – немає нормального сну, відбувається психологічний тиск і, звичайно, на це ворог також розраховує. Мені здається, у Росії зараз наміри навіть не в тому, аби влучати в якісь енергетичні об’єкти (вони це вже менше можуть робити), а просто нас виснажувати», – переконаний експерт.

Він нагадав, що росіяни вже використовували комбіновану тактику, запускаючи ракети після дронів, проте дещо відмовилися від неї.

«Тому що в денний час доби більшу кількість цих дронів ми можемо збивати іншими засобами – навіть великокаліберними кулеметами, і нам не треба витрачати свої ракети. Плюс мобільні групи з ПЗРК, які можуть спокійно відпрацьовувати по дронах вдень», – наголосив Мусієнко.

Запускаючи дрони вночі, росіяни використовують цей час всі свої потужності для виробництва ракет – 40-50 штук на місяць.

«Шахеди» набагато дешевші, ніж ракети, їх набагато швидше можна виробити та в набагато більшій кількості використати. Тож, росіяни тепер вночі використовують дрони, а вдень – ракети», – підсумував Мусієнко.

До слова, Сполучені Штати вже вели перемовини з Ізраїлем щодо можливостей припинення витоку зброї з Ірану, зокрема постачань до РФ дронів-камікадзе, повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Тим часом у морському флоті України з’явився ще один дрон – «Блискавка». Вартість одного дрона складає 10 млн грн.

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Теги: росія війна тероризм безпілотник ракета

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