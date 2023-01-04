Окупанти повідомили про збиті дрони у Севастополі

За словами гауляйтера, системи ППО збили два безпілотники у районі Бельбека – авіабази росіян

Окупаційна влада у Севастополя в Криму заявила, що вранці 4 січня над морем було збито два безпілотні літальні апарати. Про це повідомив самопроголошений губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

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За словами гауляйтера, системи ППО збили два безпілотники у районі Бельбека – авіабази росіян (до 2014 це був міжнародний аеропорт).

«Вранці системи ППО збили два БПЛА над морем у районі Бельбека. Усі служби працюють у штатному режим», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у середу, 4 січня, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі чули потужні вибухи у різних районах міста. Зокрема, у районі Фруктового та Солдатського. Також вибухи у Севастополі підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами ППО в окупованому місті спрацювало щонайменше двічі.

Додамо, що раніше жителі Сімферополя у соцмережах писали про звуки вибухів біля аеропорту Бельбек. У мережі місцеві жителі припускають, що звуки вибухів були пов'язані з роботою систем російських ППО. При цьому представники окупаційної «влади» не коментували дану інформацію.

Раніше повідомляли, що самопроголошений голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов оголосив на території півострова високий рівень «терористичної небезпеки» з 6 по 21 січня 2023 року.

Рішення стосується території Армянська, Джанкоя, Керчі, Красноперекопська та Джанкойського, Красноперекопського і Ленінського районів, а також так званих «міністерств» окупаційного режиму.

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При цьому Аксьонов переконував, що «ситуація в регіоні повністю контролюється республіканськими та муніципальними органами влади».

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