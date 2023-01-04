The New York Times: Україні доводиться витрачати дорогі ракети на дешеві іранські дрони

Раніше українські війська для знищення іранських дронів використовували зенітні установки та стрілецьку зброю

На минулих вихідних Україна кілька разів застосовувала ракети класу «земля-повітря», відомі як Nasams

Україні доводиться витрачати дорогі ракети, надані західними партнерами, на захист території від дешевих іранських дронів-камікадзе Shahed. Про це пише The New York Times.

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Як зазначає видання, раніше українські війська для знищення іранських дронів використовували зенітні установки та стрілецьку зброю. Однак, оскільки росіяни почали атакувати вночі, українці значною мірою почали покладатися на ракети.

Видання з посиланням на офіційних осіб повідомляє, що минулими вихідними Україна кілька разів застосовувала ракети класу «земля-повітря», відомі як Nasams.

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«Виробництво іранських безпілотників може коштувати лише 20 000 доларів, у той час як вартість запуску однієї з ракет класу «земля-повітря», що використовуються Україною, може змінюватись від 140 000 доларів для С-300 радянської епохи до 500 000 доларів для Nasams американського виробництва», – заявив голова української консалтингової компанії «Мольфар» Артем Старосек.

На думку деяких експертів, такий дисбаланс може піти на користь Росії та дорого обійтися Україні та її союзникам.

Проте, за словами аналітика, витрати на збивання безпілотників ракетами необхідно розглядати в тому контексті, що збити дрон коштує набагато дешевше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію. Також варто пам'ятати, що такий метод рятує людські життя.

Триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, протягом минулої доби, завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.