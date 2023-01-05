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«РФ хоче використати Різдво як прикриття». Зеленський відповів на пропозицію «‎різдвяного перемир'я»

Альона Боженко
glavcom.ua
«РФ хоче використати Різдво як прикриття». Зеленський відповів на пропозицію «‎різдвяного перемир'я»
Зеленський відреагував на пропозицію Росія що так званого режиму «припинення вогню»
фото: Офіс президента

«Всі у світі знають, як Кремль використовує перепочинки на війні, щоб продовжити війну з новою силою»

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Кремль хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч на деякий час зупинити просування українських військових на Донбасі. Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

Президент заявив, що для швидкого завершення війни, потрібне зовсім не «різдвяне перемир'я».

«Всі у світі знають, як Кремль використовує перепочинки на війні, щоб продовжити війну з новою силою. А щоб закінчити війну швидше, потрібно зовсім інше. Потрібно, щоб громадяни Росії знайшли в собі сміливість хоча б на 36 годин хоча б під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною у Кремлі. Ваш страх перед нею знищує вашу країну, яка теж уже глибоко... але не в бункері», – зазначив Зеленський.

Український гарант нагадав росіянам, що 15 листопада Україна презентувала свою формулу миру.

«Один з її пунктів передбачає виведення російських окупаційних військ з території нашої країни. Це гарантований і надійний спосіб припинити вогонь, людські втрати і взагалі війну. Станом на ранок того ж дня кількість убитих російських солдатів була 82 тис.», – заявив Зеленський.

Він повідомив, що 12 грудня Росія отримала пропозицію розпочати виконання формули миру з виведення окупаційних військ саме на Різдво.

«Обидві наші пропозиції керівники вашої країни, мабуть, не почули... Там, де вони, мабуть, глибоко і нечутно. Станом на сьогодні ви втратили вбитими на цій війні вже майже 110 тис. своїх солдатів», – додав глава держави.

Зеленський підкреслив, що Росія відмовилася від пропозиції української сторони щодо припинення агресії і зовсім не прагне миру.

«Зараз вони хочуть використовувати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі та підігнати ближче до наших позицій техніку, боєприпаси та мобілізованих. Що це дасть? Тільки чергове збільшення рахунку втрат», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Перед цим про це нібито попросив патріарх Кирило.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що РФ таким чином намагається знизити інтенсивність боїв, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації. Подоляк вважає, що це банальний прийом Кремля, за допомогою якого Путін сподівається переконати Захід, щоб той почав тиснути на Україну з приводу необхідності переговорів.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов теж відреагував. – «Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі».

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Теги: росія путін Володимир Зеленський Україна диктатор війна

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