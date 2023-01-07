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Головне за ніч: військова допомога зі США та «бавовна» у Севастополі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: військова допомога зі США та «бавовна» у Севастополі
Україна отримає додаткову військову підтримку на $3,075 млрд
фото з відкритих джерел

Міноборони США опублікувало повний перелік озброєнь, які будуть передані Україні

«Главком» зібрав головні новини ночі 7 січня. Міноборони США опублікувало повний перелік озброєнь, які будуть передані Україні. Також російські сили протиповітряної оборони збили над окупованим Севастополем безпілотник.

Пакет військової допомоги від США

Головне за ніч: військова допомога зі США та «бавовна» у Севастополі фото 1

Ввечері п'ятниці, 6 січня, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд.

Міноборони США опублікувало повний перелік озброєнь, що будуть передані в межах нового пакету допомоги.

  • 50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тисячами снарядів калібру 25 мм;
  • 100 бронетранспортерів M113;
  • 55 протимінних транспортних засобів MRAP;
  • 138 позашляховиків HMMWV;
  • 18 155-мм самохідних гаубиць;
  • 18 машин забезпечення боєприпасами;
  • 70 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 1200 155-мм снарядів дистанційної протиброньової мінної системи RAAM;
  • 36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 тисяч 105-мм артилерійських снарядів;
  • 10 тис. мінометних снарядів калібру 120 мм;
  • додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
  • ракети ППО RIM-7;
  • 4 тис. авіаційних ракет Zuni;
  • близько 2 тис. протитанкових ракет;
  • снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї;
  • протипіхотні міни Claymore;
  • прилади нічного бачення та оптика;
  • запасні запчастини та інше польове обладнання.

Патріарх Кирило закликав на Різдво молитися за Путіна та армію РФ

Патріарх РПЦ Кирило у різдвяну ніч звернувся до росіян. Кирило Гундяєв закликав молитися за російську владу та армію, яка воює в Україні. Про це повідомляє «Главком».

«Я всім бажаю пережити сьогоднішню різдвяну ніч, відчути божу присутність, помолитися від усієї душі  за своїх рідних, близьких, за себе, за батьківщину нашу. За тих, хто сьогодні страждає, за наших братів в Україні, яких сьогодні виганяють з Києво-Печерської лаври», – сказав Гундяєв.

Також російський патріарх закликав молитися за «братів і сестер на українській землі», а також за Росію, владу та російських військових.

Зеленський закликав українців бути обачними на різдвяні свята

Головне за ніч: військова допомога зі США та «бавовна» у Севастополі фото 2

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців перед Різдвом. Він попросив громадян України звертати увагу на повітряну тривогу під час свят. Таку заяву президент зробив під час свого відеозвернення.

«Будь ласка, памʼятайте, яке зло воює проти нас. Зважайте на сигнали повітряної тривоги, і особливо цими святковими днями. Наші бійці ППО зроблять усе можливе. Але, будь ласка, допомагайте їм тим, що дбаєте про свою безпеку», – заявив він.

Резніков провів розмову з очільником Пентагону

Головне за ніч: військова допомога зі США та «бавовна» у Севастополі фото 3

Міністр оборони Олексій Резніков 6 січня провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Про це повідомив очільник міноборони у свєму Twitter.

«Обговорили деталі нового пакету допомоги США у сфері безпеки для України та наступної зустрічі в форматі «Рамштайн», – зазначив посадовець.

Резніков пояснив, що найбільший пакет американської допомоги дає нові можливості для звільнення українських територій на сході та півдні.

Міністр оборони також висловив вдячність Джо Байдену та американському народові за підтримку.

Російська ППО збила безпілотник над Севастополем

Головне за ніч: військова допомога зі США та «бавовна» у Севастополі фото 4

В окупованому Криму так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про збиття дрона в ніч на суботу. Про це Развожаєв повідомив у своєму Телеграм-каналі.

«Сили ППО… збили БПЛА над Північним молом», – йдеться у повідомленні рашиста.

Читайте також: Надання Україні військової допомоги від США: ISW пояснив, чому мовчить Путін
Теги: США зброя Володимир Зеленський Пентагон Олексій Резніков допомога ЗСУ системи ППО

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