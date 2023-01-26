Залужний поспілкувався із головою об’єднаного комітету начальників штабів США

Сторони обговорили кроки до якнайшвидшої передачі нових зразків зброї

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні переговори із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Сторони обговорили нову військову допомогу. Про це повідомляє в Telegram Міноборони України.



Сторони обговорили кроки до якнайшвидшої передачі нових зразків зброї.

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«Під час сьогоднішньої телефонної розмови обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні та взаємні кроки щодо якнайшвидшого прийняття нових зразків техніки на озброєння», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 січня президент США Джо Байден у своїй заяві анонсував передачу Україні танків Abrams. Окрім того, США також нададуть Україні іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.