Ексголова Конституційного суду: рішення суду про розпуск парламенту - не досконале



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Шевчук вважає, що Конституційний суд мав би з самого початку відмовитися розглядати справу про розпуск Ради, посилаючись на те, що це - політичне питання

Станіслав Шевчук вважає, що судді пішли простим шляхом, коли оцінювали указ Зеленського

Ексголова Конституційного суду Станіслав Шевчук вважає рішення суду про конституційність указу нового президента про розпуск Ради не досконалим. Про це Шевчук заявив в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

Шевчук стверджує, що судді пішли простим шляхом, коли оцінювали указ Зеленського.

«Виглядає так, що основний момент мотивації, на яку звернув увагу сам суд у своєму пресрелізі, це те, що є конфлікт між президентом і парламентом. А якщо так, то конфлікт має вирішити народ через статтю 5 Конституції, за якою вся влада належить народу. Тобто, нам складно надати відповідь, давайте спитаємо у народу», - вважає Шевчук.

Ексголова Конституційного суду зазначає, що така мотивація нагадує більше доктрину політичного питання. «На мій погляд, суд мав би з самого початку відмовитися розглядати цю справу, посилаючись на те, що це - політичне питання», - вважає Шевчук.

«Що стосується самої мотивації і резолютивної частини, в силу того, що суб’єктом коаліції є лише фракції, очевидно, треба було порахувати, скільки фракцій входять в коаліцію, скільки в них там депутатів. Суд визначився на користь указу президента», - зазначив ексголова Конституційного суду.

Шевчук говорить, що підтримує резолютивну частину рішення від 2008 року (стосувалося того, що коаліції в парламенті мають складатися винятково з фракцій – ред.), бо вважає його «правильним у контексті тієї редакції Конституції, яка є зараз». «Бо вводиться інституційне поняття коаліції депутатських фракцій. Логіка полягає в тому, що фракції формують цю коаліцію, а коаліція є парламентською більшістю в аспекті функціональної спроможності парламенту. Далі більшість голосує за уряд, який здійснює свої повноваження…», - пояснює ексголова Конституційного суду.

Раніше повідомлялося, що 30 травня Конституційний суд відкрив провадження за поданням щодо розпуску Ради.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

20 червня Конституційний суд офіційно ухвалив рішення щодо указу про розпуск Ради

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