Екстрене позачергове засідання ТКГ по Донбасу пройде сьогодні – Арестович

Треба повертатися до режиму припинення вогню, наголосив Арестович

Позачергове екстрене засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) пройде о 15.00 7 квітня в онлайн-форматі, повідомив «Інтерфакс-Україна» речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

«Екстрене засідання ТКГ Донбасом призначено на 15.00. На порядку, в першу чергу, безпека. Повернення до суворого дотримання додаткового комплексу заходів щодо режиму припинення вогню, який порушується останнім часом все частіше і частіше, причому грубо порушується, з трагічними наслідками. Ми повинні повернутися до того стану безпеки, яке було в перші тижні і місяці, після введення 27 липня припинення вогню, коли дійсно була тиша і без загиблих. тому що тільки за вчора і позавчора кілька загиблих», – заявив Арестович.

Він додав, що в рамках позачергового засідання ТКГ буде також вирішуватися питання про проведення ремонтних робіт по відновленню електроенергії насосної станції першого підйому Південнодонбаського водоводу, який в результаті обстрілів 6 квітня перестав постачати воду в близько 50-ти населених пунктів по обидві сторони від лінії зіткнення .

Ремонтні роботи там почнуться, коли сторони нададуть гарантії дотримання режиму тиші під моніторингом місії ОБСЄ.

6 квітня стало відомо, що українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі,

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я». Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.