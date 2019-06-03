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    Суспільство

    Фаріон побачила катастрофу у правописі, що сьогодні набув чинності

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    На думку Фаріон, правопис має відображати природу мови - Фаріон побачила катастрофу у правописі, що сьогодні набув чинності
    На думку Фаріон, правопис має відображати природу мови

    «Апостроф в одних словах пишеться, в інших (таких же) не пишеться. І все це діти мають вчити?» - мовознавиця

    У новому правописі, остаточну версію якого опублікували сьогодні на сайті Міністерства освіти і науки, залишили без змін відмінювання іменників із закінченням на «о». Наприклад, «село» можна відмінювати, а «бюро» ні.

    Відома мовознавиця Ірина Фаріон наполягає на тому, що слід відмінювати і «метро», «пальто», «бюро» тощо і аргументує це тим, що сьогодні потрібно було б враховувати позиції, що напрацьовувала правописна комісія від 1999 до 2003 року, де чітко було зазначено, що слова з кінцевим «о» в українській мові змінюються.

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    Мовознавиця наголошує на тому, що  українська мова флективна за своє системою. Тобто, має змінювану систему закінчень. «Вона не французька. Всі слова з кінцевим «о», які прийшли до нас, наприклад, з французької мови у всіх слов’янських мовах, крім московської, не змінюються. Чому я маю слово метро у своїй мові вживати у російській формі, якщо вони не змінюють, то і я маю не змінювати?» - заявила Фаріон в інтерв’ю для «Главком» .

    Також мовознавиця  говорить про проблеми з правилами вживання апострофа. «Що це за катастрофа з правописом апострофа? В одних словах він пишеться, в інших словах не пишеться. І все це діти мають вчити?», - звертає увагу мовознавиця.

    На її думку, правопис має відображати природу мови. «Бюст»  і «бюджет» не відображають природу української мови. Французької – так, російської – так, тому що губні у них м’які, а у нас губні ніколи не бувають м’якими». 

    Фаріон наголошує: «Якщо ми створюємо правописну комісію, то напрацьовуємо фундаментальні правописні норми, а не робимо косметичний ремонт на розваленій та ще й чужій руїні». На її думку, таким чином узаконюється статус радянської мови і затверджується руйнація фонетики і морфології. 

    Нагадаємо, що сьогодні на сайті Міністерства освіти та науки була опублікована остаточна версія змін нової редакції «Українського правопису», який було схвалено Кабінетом міністрів України 22 травня 2019 року.

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