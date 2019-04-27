Фаріон пояснила, у чому користь нового закону про мову



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У цьому законі про мову є прогалини, але добре, що він взагалі є, - Фаріон

«Українська мова і до нього була захищена, цей закон просто розжовує, де і як вона захищена», - Фаріон

Український мовознавець, політичний та громадський діяч Ірина Фаріон пояснила, що прийняття нового закону про мову - це величезна психологічна підтримка українському народові. Про це Фаріон сказала в інтерв’ю «Главкому».

Фаріон вважає, що українська мова і до «мовного закону» була захищена, просто цей закон ще більше розжовує, де і як вона захищена.

«У цьому законі є прогалини, але добре, що він взагалі є. Бо сподіваюся, що це допоможе українцям відстоювати свої мовні права», - зазначає мовознавець.

Попри це Фаріон не впевнена, що влада буде керуватися цим законом.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів. Президент Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

Водночас, того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.

Якщо ці постанови не будуть підтримані депутатами, Парубій має право підписати закон і направити його на підпис президенту України.

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