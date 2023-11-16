Фаріон – у міністри освіти! Корчинський закликав українців повстати «проти колаборантів»

Відомий український анархіст вважає ганебним факт звільнення професорки, яка стала на захист української мови

Звільнення професорки, яка стала на захист української мови, є ганебним. Таку думку висловив відомий український політик, громадський діяч, письменник та журналіст-телеведучий, публіцист та засновник партії «Братство» Дмитро Корчинський. Він вважає, що українці мають реагувати на таку подію.

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«Зараз для українців час боротьби. Висувати гасло про відновлення Фаріон на посаді вже недостатньо. У нас зараз має бути два гасла. Перше – звільнення керівництва «Львівської політехніки», яке підписало наказ про звільнення Фаріон, з посад. Друге – Фаріон у міністри освіти», – зазначає Корчинський.

Засновник партії «Братство» також нагадав, що на звільнення одіозної «ватниці», колаборантки і професорки Євгенії Більченко зі столичного вишу влада витратила чотири роки, а з Фаріон у Львівській політехніці розправилися за чотири дні.

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Нагадаємо, ексдепутатку, мовознавицю Ірину Фаріон звільнили з посади професора «Львівської політехніки». Привід – начебто порушення Фаріон ст. 41 Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Як повідомлялося, екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською.

«Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам...», – написала мовознавиця.

На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично не приймає той факт, що за 32 роки Незалежності хтось в Україні міг не вивчити української мови. Сама Фаріон вже розтлумачила свої слова та прокоментувала претензії до неї у спеціальному відео.