Про Ірину Фаріон. Не промовчу!

Без жодних доказів нині на адресу Ірини Фаріон звучать звинувачення у зраді, її брутально обзивають, принижують і намагаються зламати, як людину

Так уже склалося в нашій Вітчизні, що рідну мову можна лише обороняти

Ірину Фаріон знаю з часу, коли вона та її студенти здійснили чудовий проект, створивши влучні, актуальні плакати на захист української мови. Це було тоді, коли медіа розганяли в суспільстві думку про те, що Україна дуже демократична, тож байдуже, якою мовою говорити, до якої церкви ходити, кого оголошувати національними героями.

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Русифікація досягла таких обертів, що шустерізація інформаційного простору сприймалася за свободу слова, а подвійна табачниківщина – в освіті і культурі -стала усталеним явищем. Не буду перераховувати все те значуще і важливе, що зробила Ірина Фаріон. Не маючи жодних ресурсів для поширення своїх проектів, винятково завдяки своїй праці і наполегливості, вона зазвучала на всю Україну, стала реальним – ні, не гравцем, а Бійцем – в обороні української мови.

Так уже склалося в нашій Вітчизні, що рідну мову можна лише обороняти.

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Наступати – зась! Одразу прокинеться й дихне вогнем триголовий дракон, дим словес лукавих затьмарить розум і очі, ощериться натовп і вигукне:

– Розпни!

Бо хто ж є в українському світі, щоб був без гріха?! Бо всі ж родом з дитинства, де язик був об'єднувальним і спрямовуючим, а мові, у віночку та у вишиванці, можна було підтанцьовувати і підспівувати. Дотанцювались і доспівалися аж до 0,5 української книжки на українця.

Втім, хто хоче знати і має пам'ять, знає, що відбулося в незалежній Україні з мовою, культурою, книговиданням. Їм готувалося місце у запічку.

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Майдани зазвучали українськими голосами. З'явилась надія.

Війна.

І знову покотилося, що путін почав війну через українську мову, а не для того, щоб забрати волю і землю. Знову про те, що треба адорувати російськомовних громадян, які, навіть народжені та вивчені в Україні після 1991 року, ніяк не спроможуться визнати, усвідомити і засвоїти державну мову. Хочеться лагідної українізації. Хочеться профанації і утилізації всього гостро національного. Денацифікації хочеться?...

Здається, знову запрацював закон революційних трійок, коли незгодних і невгодних не лише знищували,але й паплюжили. Безвідмовний метод: так шістдесятників звинувачували не лише в політичній неблагодійності, їх оголошували хуліганами, гвалтівниками, злодіями. Це той самий випадок – те, що відбувається навколо Ірини Дмитрівни Фаріон.

І викликає у мене асоціацію з подіями, які мали місце в Донецьку в 2014 році. Пам'ятаєте маленьку, тендітну жінку з національним прапором на плечах, припнуту до «стовпа ганьби»? Натовп плював їй в обличчя, вигукував прокляття й образи, її кинули в катівню. Ви не знаєте це ім'я, ви не пам'ятаєте цю історію? Може, тому так багато тих, хто уподібнюється донецькому сепаратистському натовпу? По суті – зрадників, по духу – перекинчиків...

Без жодних доказів нині на адресу Ірини Фаріон звучать звинувачення у зраді, її брутально обзивають, принижують і намагаються зламати, як людину. Те, що промовляють «праведники» на її адресу, в сотні разів гірше за сказане нею: її лексика гостра, ваша – брутальна! Люди, отямтеся, ви ж – люди! Ви хочете вироку, хочете жертви? Вона є, але не та, якої прагнете. Визнайте, що Жертовна Праця на мовному полі Ірини Фаріон протягом багатьох років її наукової і політичної діяльності безцінна, промовиста і переконлива.

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Я вірю, що тих, хто це розуміє, багато. Я з ними. Не пригинаймо голови і не мовчімо! Я вірю, що Ірина Дмитрівна чує нас. Снаги і сили, пані Ірино! Витримаємо!!!

Переможемо!!!

Україна – понад усе!