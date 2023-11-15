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Фаріон після скандалу звільнено з «Львівської політехніки»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Фаріон після скандалу звільнено з «Львівської політехніки»
Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською
фото з відкритих джерел

Причина звільнення – вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку

Ексдепутатку Ірину Фаріон звільнили з посади професора «Львівської політехніки». Про це повідомило джерело «Главкома» у правоохоронних органах.

«Після відкриття кримінального провадження СБУ Ірина Фаріон отримала неприємні новини із «Львівської політехніки». Скандальну екснардепку, проти якої Служба безпеки відкрила кримінальне провадження по низці статей, звільнено з посади професора університету», – йдеться в повідомленні.

Фаріон після скандалу звільнено з «Львівської політехніки» фото 1

Привід – порушення Фаріон ст. 41 Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Як повідомлялося, екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською.

«Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.

На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

До слова, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів мовознавиці Ірини Фаріон на закиди щодо російської мови серед «азовців».

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Теги: Ірина Фаріон СБУ Львів

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