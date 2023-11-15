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Микола Княжицький Народний депутат України

Фаріон vs військові. Кому вигідний цей скандал

glavcom.ua
Ірина Фаріон продовжує бути у центрі дискусію про українську мову
фото: glavcom.ua

В окопі чи у відпустці воїни, як і всі громадяни мають право спілкуватися будь-якою мовою

Є Закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

Я свого часу підтримав багатьох ініціаторів прийняття Закону про мову (а проєктів було багато). Це і Головатий (він почав цей процес), і Матіос, і Сироїд і Подоляк, і Іллєнко і Кремінь і десятки інших відомих людей. Ще більше зробили мовні активісти Шамайда, Матис, Чепура, Смолій, Кобєлєв, багато інших, яких допишу, редагуючи. Звичайно, покійний професор Василенко. Для мене було важливо не продовжити багаторічні балачки, а виписати закон грамотно, щоб він встояв у Конституційному суді, переконати більшість з різних фракцій за нього проголосувати. Це була значно складніша боротьба, ніж зараз, під час повномасштабного вторгнення за заборону РПЦ.

Якби не підтримка тодішнього спікера Андрія Парубія нічого б не вийшло. Якби Порошенко не був президентом – теж.

Наш закон не регулює сфери приватного життя!!! В окопі чи у відпустці воїни, як і всі громадяни мають право спілкуватися будь-якою мовою. Так було і є. Головне – аби розуміли одне одного. Бійці іноземного легіону спілкуються мільйоном мов. Але усі команди віддаються українською, українською здійснюється документообіг в ЗСУ, як і всюди у державі. І про це написано у законі. І він виконується. Ніхто не віддає команди «смірно»

Яке значення має приватна думка викладачки ВНЗ зі Львова? На що вона впливає?

От стосунки між Зеленським і Залужним (дай Бог, щоб були прекрасними), кошти на зброю, корупція, інтеграція у ЄС – впливають.

Але наше суспільство, вилікуване марафоном і телеграмом воліє цього не помічати. На Ірині Дмитрівни хайпувати безпечніше…

Але це з першого погляду. Її дурниці (радикальні, провокаційні чи щирі – не знаю) нічого б не були варті, якби їх не розкручували у суспільстві, не влаштовували «громадські обговорення». На тих же каналах, де розкручували Дубінського. Медведчуківська тактика – закинути провокацію, розкрутити її і використати. У даному випадку, щоб зупинити суспільну українізацію. Бо тепер говорити українською у ЗСУ ніби як і соромно. Не переходиш на російську – підтримуєш Ірину Дмитрівну у її позиції. А те, що її позиція – лише позиція експолітикині і приватної особи, яка ні на що не впливає – байдуже.

Так і з кримським юнаком, якого мовознавиця «здала» ФСБ. Якщо це правда і необережний чи навмисний злочинний ідіотизм, а не вигадана фсб історія, то навіщо далі на всіх каналах тиражувати дані цього студента? Цим має оперативно займатися СБУ. Жодної логіки не бачу, окрім навмисної чи пасивної участі у російській ІПСО з метою депопуляризації української мови.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія закон активісти українська мова Ірина Фаріон

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Микола Княжицький

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