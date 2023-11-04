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На окупованих територіях ворог погрожує звільняти осіб без російських паспортів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На окупованих територіях ворог погрожує звільняти осіб без російських паспортів
Окупанти планують звільняти українців без російських паспортів
фото з відкритих джерел

Українців, які відмовилися брати російський паспорт називають «іноземними працівниками»

На тимчасово окупованих територіях України загарбники погрожують звільненням власникам українських паспортів. Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Зазначається, що російський уряд ухвалив постанову щодо допустимої частки іноземних працівників на підприємствах, яка передбачає суттєве обмеження робочих місць з 2024 року.

«У паралельній реальності окупантів, тимчасово окуповані території є частиною РФ, а українці, які відмовилися брати паспорт ворога є «іноземними працівниками». Відтак ця постанова в першу чергу направлена саме на ТОТ, адже передбачає звільнення українців», – повідомляють в Центрі національного спротиву.

У такий спосіб ворог планує наростити темпи паспортизації, або зробити українців залежними від виплат окупаційних адміністрацій. 

Нагадаємо, окупанти формують нові підрозділи Росгвардії з колишніх членів ПВК «Вагнер» для проведення контрдиверсійних заходів на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше повідомлялося, що РФ розпочала мобілізацію громадян з російським паспортом на окупованих територіях України.

До слова, окупанти вигадують нові способи паспортизації мешканців Херсонщини.

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Теги: ворог звільнення окуповані території українці паспорт окупанти

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