На окупованих територіях ворог погрожує звільняти осіб без російських паспортів

Українців, які відмовилися брати російський паспорт називають «іноземними працівниками»

На тимчасово окупованих територіях України загарбники погрожують звільненням власникам українських паспортів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що російський уряд ухвалив постанову щодо допустимої частки іноземних працівників на підприємствах, яка передбачає суттєве обмеження робочих місць з 2024 року.

«У паралельній реальності окупантів, тимчасово окуповані території є частиною РФ, а українці, які відмовилися брати паспорт ворога є «іноземними працівниками». Відтак ця постанова в першу чергу направлена саме на ТОТ, адже передбачає звільнення українців», – повідомляють в Центрі національного спротиву.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У такий спосіб ворог планує наростити темпи паспортизації, або зробити українців залежними від виплат окупаційних адміністрацій.

Нагадаємо, окупанти формують нові підрозділи Росгвардії з колишніх членів ПВК «Вагнер» для проведення контрдиверсійних заходів на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше повідомлялося, що РФ розпочала мобілізацію громадян з російським паспортом на окупованих територіях України.

До слова, окупанти вигадують нові способи паспортизації мешканців Херсонщини.