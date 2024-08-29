Фейкові сповіщення про відключення: «Укренерго» попереджає про шахраїв у соцмережах

«Укренерго» радить перевіряти інформацію на офіційних сторінках

«Укренерго» застерігає щодо неправдивої інформації про створення «офіційних» сторінок, які повідомляють про графіки відключень. Зокрема, такі сторінки помітили у Києві та області. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Так, у телеграм-каналах розповсюджується неправдива інформація про створення «офіційних» сторінок сповіщення про графіки відключень. Такі канали, які постять нібито «офіційну» інформацію про відключення, графіки та аварійні ситуації, були створені, зокрема, в Києві та області.

«Це – чергова маніпуляція на чутливій темі повернення заходів обмеження споживання. Будь ласка, не переходьте за посиланнями, вказаними у таких дописах. Дані, які вимагають при реєстрації на таких телеграм-каналах, можуть бути використані шахраями у своїх недоброчесних цілях», – повідомляє «Укренерго».

«Укренерго» не радить переходити за посиланнями, вказаними у таких дописах фото: інфографіка «Укренерго»

Окрім того, енергетики нагадують, що НЕК «Укренерго» та «Київ Цифровий» запустили систему інформування про стан енергосистеми. Актуальну інформацію про графіки відключень в столиці можна дізнатися саме у міському додатку та на сайті енергетичної компанії. Найближчим часом буде створено додаток, де жителі всіх регіонів України матимуть можливість отримати інформацію про стан енергосистеми, відключення та таким чином, спланувати раціональне споживання електроенергії протягом доби.

«Вже зараз є можливість отримувати таку інформацію з Диспетчерського центру для споживачів у кожній області в нашому телеграм-боті «Диспетчер Укренерго». Будь ласка, не давайте себе ошукати, завжди перевіряйте інформацію на офіційних сторінках НЕК «Укренерго», Міненерго та ваших обленерго», – закликають в «Укренерго».

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, у Києві, Київські, Дніпропетровській та Донецькій областях введені екстрені відключення електроенергії. Відповідне розпорядження про екстрені відключення «Укренерго» дало через складну ситуацію в енергосистемі. Варто зазначити, що під час екстрених відключень світла планові графіки не діють.