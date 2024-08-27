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Доки діятимуть графіки відключення світла: коментар Міненерго

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Доки діятимуть графіки відключення світла: коментар Міненерго
Графіки планових відключень світла діятимуть, поки не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми
фото: glavcom.ua

Росія 26 серпня здійснила одну з наймасованіших атак на енергетику

Графіки відключень світла потрібні, аби стабілізувати енергосистему після масованої атаки Російської Федерації 26 серпня. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

«Вчорашня атака – одна з наймасованіших атак саме на енергетику. 127 ракет, 109 дронів було випущено ворогом, багато з них дійсно завдали значних руйнувань енергетичній системі, значних пошкоджень», – зазначила посадовиця.

Так, «Укренерго» довелося запроваджувати графіки екстрених та аварійних відключень, щоб вберегти цілісність енергосистеми.

За словами Гринчук, сьогодні діятимуть графіки планових відключень світла, поки не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми.

Як зазначила посадовиця, зараз відбувається оцінка пошкоджень на всіх об'єктах і там, де це можливо, енергетики приступили до аварійно-відновлювальних робіт, щоб якомога швидше повернути нормальну роботу енергосистеми.

«Сподіваємось відмовитись або послабити графіки відключень», – додала вона, зауваживши, що ситуація складна, але контрольована.

Як повідомлялося, зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода. Також відомо, що «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Нагадаємо, Україна повертається до графіків стабілізаційних відключень. Протягом сьогоднішньої доби на українців очікують жорсткі обмеження світла.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме сьогоднішня масована атака на енергосистему в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

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Теги: відключення світла енергетика Міненерго електроенергія Укренерго

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