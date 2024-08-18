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Україна перерізала ключові мости в Курській області: як це змінить розвиток подій

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Україна перерізала ключові мости в Курській області: як це змінить розвиток подій
У мосту через річку Сейм утворилася величезна діра
фото: Astra

Київ має намір влаштувати плацдарм у регіоні

Україна зруйнувала ключовий міст у Курській області Росії та завдала удару по другому, що розташований неподалік, порушивши російські маршрути постачання та, можливо, сигналізуючи про те, що її війська планують окопатися та залишитися в регіоні. Про це пише Associated Press.

Російські прокремлівські військові блогери визнали, що руйнування першого мосту через річку Сейм біля міста Глушково перешкоджатиме постачанню російських військ, які протистоять Силам оборони в Курській області. Втім, Москва все ще може використовувати понтони та менші мости в області. Командувач Повітряних сил України підполковник Микола Олещук у п'ятницю опублікував відео удару української авіації, який зруйнував міст.

Крім того, за словами командувача Повітряних сил України Миколи Олещука та губернатора російського регіону Олексія Смирнова, менш ніж через два дні українські війська вдарили по другому мосту в Росії.

Станом на ранок 18 серпня офіційних повідомлень про те, де саме стався другий напад на міст, не було. Російські Telegram-канали заявили про руйнування другого мосту через Сейм у селі Званному.

Як повідомляє російський проєкт Mash, в результаті атак залишився лише один неушкоджений міст. Українські удари ще більше ускладнять спроби Москви поповнити свої сили в Курську та евакуювати мирних жителів.

Київ замовчує щодо запланованих масштабів і цілей свого блискавичного просування у Росії. Операція застала Кремль зненацька, а десятки сіл і сотні полонених потрапили в українські руки.

Українці врізалися вглиб Курської області в кількох напрямках, не зустрічаючи опору. Але удари по мостах, очевидно спрямовані на те, щоб зупинити російський контрнаступ у Курську, можуть означати, що Київ має намір влаштувати плацдарм у регіоні – або принаймні це сигнал Москві, що він планує це зробити.

Аналітики кажуть, що хоча Україна могла б спробувати закріпити свої успіхи в Росії, це був би ризикований маневр, враховуючи обмежені ресурси Києва, оскільки лінії постачання, що простягаються вглиб Курська, були б вразливими для російських ударів.

Президент України Володимир Зеленський 17 серпня закликав союзників Києва зняти обмеження, що залишилися на використання західної зброї для ударів по цілях, розташованих глибше в Росії, включно з Курськом, заявивши, що його війська можуть позбавити Москву «будь-якої спроможності наступати і завдавати руйнувань», якщо їм дадуть достатньо можливостей далекої дії.

«Украй важливо, щоб наші партнери усунули бар’єри, які заважають нам послабити позиції Росії у спосіб, якого вимагає ця війна… Відвага наших воїнів і стійкість наших бойових бригад компенсують відсутність суттєвих рішень з боку наших партнерів», – зазначив Зеленський.

Лідери України неодноразово зверталися за дозволом на дальні удари по російських авіабазах та іншій інфраструктурі, яка використовується для ураження українських енергетичних об’єктів та інших цивільних об’єктів, у тому числі за допомогою модернізованих плануючих бомб, які останнім часом спустошили схід країни.

Раніше ЗСУ підтвердили знищення ще одного мосту на Курщині.

Нагадаємо, російські пабліки повідомили про знищення мосту через річку Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.

Крім того, повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Також учора президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині. 

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Теги: комендатура військові напад Володимир Зеленський Україна Telegram президент місто столиця Москва відео контрнаступ обмеження історія

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