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«Укренерго» ввело у Києві та декількох областях екстрені відключення світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укренерго» ввело у Києві та декількох областях екстрені відключення світла
Під час екстрених відключень світла планові графіки не діють
фото: glavcom.ua

Екстрені відключення вводяться через складну ситуацію в енергосистемі

У Києві, Київські, Дніпропетровській та Донецькій областях введені екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.

Відповідне розпорядження про екстрені відключення «Укренерго» дало через складну ситуацію в енергосистемі.

Варто зазначити, що під час екстрених відключень світла планові графіки не діють. Під час екстрених відключень світло вимикається не за графіком, а там, де це необхідно, і на стільки часу, скільки потрібно для стабілізації енергосистеми.

Нагадаємо, в Україні 29 серпня протягом доби діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

До слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні. 

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Теги: енергетика електроенергія ДТЕК Укренерго відключення світла

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