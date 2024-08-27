Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укренерго» вводить екстрені відключення світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Укренерго» вводить екстрені відключення світла
Під час екстрених відключень електроенергії планові графіки не діють
фото: glavcom.ua

Відповідне розпорядження «Укренерго» дало через складну ситуацію в енергосистемі

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях запроваджено екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

Відповідне розпорядження «Укренерго» дало через складну ситуацію в енергосистемі.

Так, під час екстрених відключень електроенергії планові графіки не діють.

«Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода. Також відомо, що «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Нагадаємо, російська Федерація вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України.

До слова, Україна повертається до графіків стабілізаційних відключень. Протягом сьогоднішньої доби на українців очікують жорсткі обмеження світла.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме сьогоднішня масована атака на енергосистему в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

Читайте також:

Теги: ДТЕК Укренерго відключення світла електроенергія енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У регіоні пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури
На Житомирщині окупанти пошкодили будинки та об'єкти критичної інфраструктури (оновлено)
Вчора, 15:00
У різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення
Російські війська вдарили по енергетиці на Львівщині (оновлено)
Вчора, 12:00
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків російської атаки
«Під прицілом енергетика». Галущенко прокоментував атаку росіян
Вчора, 10:24
Експерт наголосив, що прайс-кепи заважають розвитку розподіленої генерації та призводять до того, що у нічні години у побутових споживачів може виникати дефіцит електрики
Голова ради Асоціації відновлюваної енергетики пояснив, чому вночі виникав дефіцит електрики
23 серпня, 15:52
Відключень не планується на тлі меншого споживання через спад спеки
Споживання електрики в Україні знизилося – «Укренерго»
23 серпня, 11:53
Конеченков зазначив, що одночасно, навіть в умовах продажу електроенергії у відкритому ринку виробники ВДЕ стикаються з різними регуляторними проблемами, які негативно впливають на інвестиційний клімат
Борги перед зеленими інвесторами стримують активне будівництво нових енергопотужностей – інвестори
5 серпня, 13:37
Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло понад 32 тисячам родин у більш ніж 60 населених пунктах
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
4 серпня відключення застосовуватись не будуть
Чи будуть відключення світла 4 серпня: прогноз «Укренерго»
3 серпня, 18:27
За прогнозами «Укренерго», якщо не буде обстрілів енергосистеми, українці зможуть пройти осінь із мінімумом відключень
Відключення світла 31 липня: «Укренерго» потішило українців
30 липня, 18:36

Події в Україні

«Укренерго» вводить екстрені відключення світла
«Укренерго» вводить екстрені відключення світла
«Скоро на морі з’явиться вагомий аргумент»: Полковник Сухаревський заінтригував заявою
«Скоро на морі з’явиться вагомий аргумент»: Полковник Сухаревський заінтригував заявою
Скандал із будівництвом Національного військового кладовища. Шмигаль оцінив результати тендера
Скандал із будівництвом Національного військового кладовища. Шмигаль оцінив результати тендера
Доки діятимуть графіки відключення світла: коментар Міненерго
Доки діятимуть графіки відключення світла: коментар Міненерго
«Укрзалізниця» попередила про затримки потягів на більш як сім годин: список маршрутів
«Укрзалізниця» попередила про затримки потягів на більш як сім годин: список маршрутів
Комбінована атака на Україну: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Комбінована атака на Україну: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
300K
Білорусь відповіла на прохання України щодо відведення військ від кордону
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
29K
Кидають авто та йдуть в очерет. Нардепка засвітила місце, звідки чоловіки тікають з України
16K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
Кінець ери Путіна на Афоні? Греція ухвалила радикальне рішення
9415
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua