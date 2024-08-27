«Укренерго» вводить екстрені відключення світла

Під час екстрених відключень електроенергії планові графіки не діють

Відповідне розпорядження «Укренерго» дало через складну ситуацію в енергосистемі

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях запроваджено екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

Відповідне розпорядження «Укренерго» дало через складну ситуацію в енергосистемі.

Так, під час екстрених відключень електроенергії планові графіки не діють.

«Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода. Також відомо, що «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Нагадаємо, російська Федерація вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України.

До слова, Україна повертається до графіків стабілізаційних відключень. Протягом сьогоднішньої доби на українців очікують жорсткі обмеження світла.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме сьогоднішня масована атака на енергосистему в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.