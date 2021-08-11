Фермер на Вінниччині ув'язнив працівника в сушарці для фруктів

Поліція оголосила про підозру фермеру, який незаконно позбавив волі свого робітника

Дії 58-річного підприємця кваліфіковані як незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань

У Вінницькій області поліція оголосила про підозру фермеру, який протягом доби тримав свого робітника у металевій сушарці без їжі та води. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

«Майже добу 43-річний заручник без їжі та води у спеку просидів у металевій сушарці для фруктів, яка знаходилась усередині зерносховища, зовні засипана зерном. Це сталося у с. Вербівка Погребищенської територіальної громади. Поліцейські звільнили заручника, якого незаконно утримував у виснажливих умовах роботодавець, таким чином покаравши за погано виконану роботу», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що прохання чоловіка про допомогу, яке лунало із зачиненого зерносховища, почула місцева жителька. Правоохоронці звільнили заручника, розчистивши лопатами прохід до дверей металевого бункера, всередині якого містилася сушарня.

Усе приміщення було заповнене металевими полицями для сушіння фруктів, тож позбавлений волі чоловік, який знемагав від спеки, спраги та голоду, міг там лише сидіти.

Як зазначається, потерпілий пояснив поліції, що його незаконно позбавив волі фермер, у якого він неофіційно працював різноробочим. Підприємець у такий спосіб вирішив покарати робітника, який не належно, на його думку, відремонтував трактор. Жодних грошей за виконання робіт на фермерському господарстві він не отримав.

Такі дії 58-річного підприємця кваліфіковані як незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань.

Фермеру оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкція передбачає до п’яти років ув’язнення. Слідство готує клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.