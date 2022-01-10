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    «Зекономимо газ». Синоптики дали сприятливий прогноз для України

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    Не зважаючи на погоду, яка чекає на нас в січні та лютому, газ вже вдалось суттєво зекономити - «Зекономимо газ». Синоптики дали сприятливий прогноз для України
    Не зважаючи на погоду, яка чекає на нас в січні та лютому, газ вже вдалось суттєво зекономити
    фото з відкритих джерел

    «Погодні умови були надзвичайно сприятливими для нас, з точки зору енергетиків, тепловиків»

    Цієї зими погодні умови сприяють енергетикам та тепловикам. Те, що майже місяць зими не було і температура рідко опускається нижче -5, позитивно впливає на запаси газу. Про це розповіла кліматологиня Віра Балабух в інтерв'ю «Главкому».

    «Як кажуть, Бог до України милостивий. Погодні умови були надзвичайно сприятливими для нас, з точки зору енергетиків, тепловиків. Зими у нас майже місяць не було. І зараз температура є не дуже низькою. Звісно, є певні періоди, коли температура знижується, але при цьому вона не сягає 20–30 градусів морозу, як було раніше. І такі періоди є короткочасними. Як правило, температура коливається в районі нуля – мінус п’яти градусів. На півдні – ще вище», – зазначила кліматологиня.

    Та розслаблятись як українцям, так і енергетикам вона не радить: протягом зими ще можуть прийти сильні морози. «Є ймовірність того, що такі вторгнення, які ми бачили протягом кінця грудня, будуть і надалі. Але, скоріш за все, вони будуть короткочасними», – наголосила Балабух.

    Також кліматологиня додала, що зима в цьому році може бути на один-два градуси теплішою, ніж протягом останніх 20 років.

    Нагадаємо, 2021-й у Києві ввійшов у двадцятку найтепліших і найсухіших за 140 років. Синоптики зафіксували температурні аномалії у країнах Європи.

    До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. Також він розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

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    Теги: прогноз погоди газ клімат опалювальний сезон опалення криза місто
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    «Зекономимо газ». Синоптики дали сприятливий прогноз для України