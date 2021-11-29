Головний слідчий у справі про Голодомор 1932–1933 розповів, яке число жертв є правильним

Микола Герасименко переконує, що цифра у 10,5 млн українців, що загинули під час Голодомору, є цілком релевантною

«Знищено було 10,5 млн українців, враховуючи Кубань»

Загальна кількість українців, що загинули внаслідок Голодомору у 1932–1933 роках голоду на українських землях, становить 10,5 млн людей. На цьому під час інтерв’ю «Главкому» наголосив керівник слідчо-оперативної групи СБУ у справі, порушеній за фактом вчинення геноциду українців, Микола Герасименко.

«Експерти зробили висновок на основі нових документів, які на сьогодні знайдені, що знищено було 10,5 млн українців, враховуючи Кубань. Знаєте, Інститут демографії чотири роки тому визнав, що було знищено 5,4 млн українців. Зараз вони різко змінили позицію та заявляють, що знищено 3,941 млн українців», – зазначив слідчий.

За словами Герасименка, цифру 3,941 млн загиблих отримав Інститут демографії за результатами науково-демографічної експертизи, проведеної 2009 року. Однак ця установа не має ані методик проведення такої експертизи, ані відповідного досвіду. До того ж експертизу проводив лише один співробітник, Омелян Рудницький, а, наприклад, історики не були до неї долучені.

«Генпрокуратура цю помилку зафіксувала і у вересні 2009 року наказала керівнику слідчої групи призначити нову комплексну судову експертизу», – нагадав Микола Герасименко.

Слідчий підсумував, що у 2019 році була заведена нова, друга кримінальна справа щодо Голодомору-геноциду, у якій було проведено сім комплексних судових експертиз із залученням фахівців із права, демографії, джерелознавства, психології, медицини. Саме за результатами цих досліджень було зроблено висновок про знищення в результаті Голодомору 10,5 млн українців.

Нагадаємо, раніше відомий видавець Марко Мельник звинуватив посадовців Національного музею Голодомору у фальсифікації даних про кількість смертей внаслідок Голодомору – використанні неперевірених цифр та даних, «випадково» допущених помилок і «неточностей».