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    Суспільство

    Грози, вітер і різке похолодання: прогноз погоди на 8 вересня

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    Грози, вітер і різке похолодання: прогноз погоди на 8 вересня

    Погода в Україні очікується несприятлива в багатьох областях

    Погода в Україні у вівторок, 8 вересня, очікується несприятливою і прохолодною в декількох регіонах. Можливі сильні дощі та грози, а також зниженні температури повітря до +7 +9 градусів.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На сході країни грози та дощі варто очікувати в Полтаві та Харкові, в інших областях – мінлива хмарність і сильний вітер. Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +13 градусів. Вдень очікується від +26 до +28, похолодає лише в Полтаві, до +21 +23 градусів.

    У південних областях буде сухо, хмарно та очікується сильний вітер. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +15 +18 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +26 +29 градусів. У Криму без опадів, вночі +16 +18 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

    На півночі синоптики прогнозують похолодання, сильний штормовий вітер і грози. Вночі від +12 до +14 градусів, вдень очікується від +19 до +21 градуса.

    У західних областях України очікуються дощі, які пройдуть тільки у нічні години, а вдень знову вигляне сонце. Температура повітря коливатиметься вночі в межах +7 +11 градусів, місцями до +13 градусів. Вдень температура повітря підніметься до +18 +21 градуси, місцями можливе до +22 +24 градусів.

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    В центральній частині країни синоптики прогнозують грози, місцями зливи, сильний вітер з поривами. Нічна температура повітря складе +12 +14 градусів, вдень прогріється до +22 +25 градусів.

    У Києві 8 вересня очікується хмарна погода з проясненнями, вночі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме +12 +14 градусів, вдень від +20 до +22 градусів.

    повітря вітер дощ
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