Евакуйованих зі Слов’янської громади розселяють у дев’яти областях України. Регіон обирають залежно від наявності вільних місць, а люди можуть залишатися у транзитному пункті, доки для них не знайдуть відповідне житло. Про це начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами очільника міста, маломобільних людей, літніх мешканців та тих, хто потребує постійного медичного догляду, евакуюють спеціалізованим транспортом. Їх розміщують у медичних або геронтологічних закладах, де є вільні місця. Допомогу в цьому надають, зокрема, благодійні організації Fight For Right, «Схід-СОС» та «Дорога життя».

Наразі місця для безкоштовного поселення є у Кіровоградській, Чернівецькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Львівській та Дніпропетровській областях. Варіанти проживання пропонують на евакуаційному пункті в Лозовій.

«Людина може перебувати у транзитному пункті, поки не знайдеться місце для її поселення. Людина може відмовитися їхати у те місце, яке пропонується на сьогоднішній день, і зачекати, поки з’явиться інший варіант», – пояснив Лях.

За перші 10 днів листопада зі Слов’янської громади виїхали 640 людей, тоді як із сусіднього Краматорська – 4500. Лях пов’язує таку різницю з гіршою безпековою ситуацією та проблемами з комунальними послугами у Краматорську.

«У Краматорську гірша безпекова ситуація, частіші обстріли. Через це там більші проблеми із наданням комунальних послуг, ніж у Слов’янську. Там вже не працюють відділення банків. Можливо, така різниця у евакуації пов’язана саме з цим», – зазначив начальник МВА.

У Слов’янській громаді залишається близько 21 тис. людей. Через постійні російські обстріли начальник МВА Вадим Лях закликає мешканців евакуюватися, наголошуючи, що головне завдання зараз – зберегти життя.

Варто зазначити, що в інтерв’ю «Главкому» начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, чому тисячі мешканців залишаються у місті попри постійні обстріли, як організована евакуація та куди вивозять людей, які вирішили виїхати. Також він пояснив, чи вистачає у Слов’янську продуктів і медикаментів та з якими труднощами стикаються ті, хто продовжує жити у прифронтовій громаді.