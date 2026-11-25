Після десятирічної відсутності в публічному просторі колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич нагадав про себе восени 2026 року, оприлюднивши декларацію. У ній він зазначив, що працює головним спеціалістом юридичного відділу Давидівської сільської ради на Львіщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на декларацію Зварича.

У 2008 році Ігоря Зварича затримали на хабарі, проводячи обшук у кабінеті та його помешканні. Тоді знайшли $1 млн і 2 млн грн. За словами Ігоря Зварича, грішми йому «засівали» новий кабінет. Після цього його почали називати «суддею-колядником».

Згідно з судовим рішенням, у 2011 році він був засуджений до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. У СІЗО Ігор Зварич провів три роки, а ще чотири – в колонії. Через так званий «закон Савченко», згідно з яким кожен проведений день у СІЗО рахували за два дні в’язниці, колишній суддя вийшов на волю у 2016 році.

Восени 2026 року з’явилася декларація Ігоря Зварича, де зазначено, що він обіймає посаду головного спеціаліста юридичного відділу Давидівської сільської ради Львівського району Львівської області. Керівник відділу, Роман Феданяк у коментарі для tsn.ua підтвердив ці дані.

«Так, дійсно, така людина у нас працює в юридичному відділі сільської ради на посаді головного спеціаліста. До обов’язків такого спеціаліста входить підготовка листів, відповідей, ведення переписок. Типова буденна робота юридичного відділу. Він є професійним правником, гарним спеціалістом. Зауважень до нього не маю, немає передостережень. Порядна людина. Працює у нас від вересня», – зауважив Роман Феданяк.

Село Давидів на Львівщині є одним з найзаможніших та найрозвиненіших серед інших у регіоні та розташовано приблизно за 10 км від Львова.