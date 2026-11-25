У Слов’янській громаді триває евакуація на тлі постійних обстрілів і погіршення безпекової ситуації. Начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях в інтерв’ю «Главкому» закликав мешканців виїжджати, наголосивши, що головне завдання зараз – зберегти життя. За його словами, найбільше серед тих, хто відмовляється від евакуації, людей старшого віку. Вони часто не мають коштів на оренду житла на новому місці або не хочуть переїжджати до безкоштовних помешкань із підселенням.

«Не можу їх засуджувати. Але все-таки закликаю виїжджати, бо основна задача зараз – зберегти життя», – наголосив Лях.

Серед причин, через які люди залишаються у місті, начальник МВА також назвав догляд за лежачими родичами та небажання розлучатися з домашніми тваринами. Водночас близько 4 тис. мешканців, які продовжують працювати у Слов’янську, – це працівники критичної інфраструктури: комунальники, лікарі, рятувальники, поліцейські, енергетики та представники інших служб. Їх адміністрація, навпаки, заохочує залишатися якомога довше, оскільки без цих фахівців громада не зможе функціонувати.

Також у місті продовжують працювати магазини, перукарні та кафе. «Люди до останнього намагаються тримати свій бізнес», – розповів Лях.

За його даними, від початку 2026 року зі Слов’янської громади евакуювалися 29,3 тис. людей. Найбільше мешканців виїхало у серпні – 7109 осіб, а також у вересні – 6192. У липні громаду залишили 2840 людей, у жовтні – 1689, за перші два тижні листопада – ще 937. Наразі у громаді залишається 685 дітей.

Лях запевнив, що у Слов’янській МВА є затверджений план евакуації, працює відповідна комісія та проміжний пункт для людей, які виїжджають. За його словами, евакуація відбувається щодня, попри обстріли. Перед кожним виїздом аналізують безпекову ситуацію: якщо є загроза атаки, час евакуації змінюють, однак сам виїзд не скасовують.

Водночас у громаді вже діє тривала комендантська година, не працює громадський транспорт, а в окремі райони неможливо доставити гуманітарну допомогу чи відновити базові комунальні послуги.

Окремо начальник МВА прокоментував ситуацію з транспортом для евакуації. За його словами, наразі нестачі автомобілів немає. Для виїзду з небезпечних районів використовують броньовану техніку поліції, ДСНС, військової адміністрації та волонтерів. Частина машин перебуває в резерві за межами області й може бути залучена за потреби.

Варто зазначити, що в інтерв’ю «Главкому» начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, чому тисячі мешканців залишаються у місті попри постійні обстріли, як організована евакуація та куди вивозять людей, які вирішили виїхати. Також він пояснив, чи вистачає у Слов’янську продуктів і медикаментів та з якими труднощами стикаються ті, хто продовжує жити у прифронтовій громаді.