У Києві 24 листопада випав перший сніг

Найближчими днями в Україні продовжить знижуватися температура повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Температура повітря поступово знижуватиметься найближчими днями. У Києві 27 листопада нічна температура опуститься до -4°C. У суботу, 28 листопада, морози посиляться: вночі очікується до -5°C, а вдень – до -3°C.

За прогнозами синоптиків, найсильніші морози очікуються 30 листопада – вночі стовпчики термометрів опустяться до -7°C. Однак уже з 2 грудня в Україні почне теплішати. Температура повітря поступово підвищуватиметься і вдень сягатиме +2°C.

Нагадаємо, у середу, 25 листопада, в Україні хмарно з проясненнями: по більшій частині країни, крім півдня, місцями невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

Як повідомлялося, останній тиждень листопада приніс в Україну перше відчутне зимове похолодання. На початку тижня країну накрив південний циклон.