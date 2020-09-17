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    Думки вголос

    Хасиди на білорусько-українському кордоні: політичний глухий кут

    • Ілія Куса

      Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

    • Розсилка
    Хасиди-паломники на&nbsp;білорусько-українському кордоні - Хасиди на білорусько-українському кордоні: політичний глухий кут
    Хасиди-паломники на білорусько-українському кордоні

    Коронавірус, напевно, недостатньо серйозна причина?

    Мовою оригіналу

    Ситуация с застрявшими на украинско-беларуской границе хасидами, желающими прорваться в Умань, прекрасно иллюстрирует проблему нашей внешней политики и публичной коммуникации.

    Судя по всему, политическая импотенция государства не позволяет нам сказать «нет» гражданам Израиля и Израилю по поводу паломничества в Умань. И коронавирус, наверное, недостаточно серьезная причина.
    Позволить им приехать без каких-либо проблем мы тоже не можем, ибо в таком случае вся наша героическая борьба с коронавирусом, на которую потратили n-количество миллиардов гривен, будет выглядеть как фэйк. Да и люди взбунтуются, а скоро местные выборы, как-никак.

    Политическое руководство Израиля, судя по заявлениям Нетаньяху, лезть в конфронтацию с хасидами не захотели, и ограничились формальной просьбой к Украине, чтобы она сама запретила им приезжать. Нетаньяху самоустранился от этого вопроса, не желая портить отношения с религиозными группами, часть которых являются его электоратом.

    Итого, что у нас получается?

    Политический тупик, порожденный, как мне кажется, институциональным бессилием государства, неуверенностью в собственных силах и отказом демонстрировать волю, привел к ряду ошибочных и абсолютно тупых решений.

    Полный запрет на въезд в Украину ВСЕХ иностранцев расколол хасидов, породив сразу несколько аспектов проблемы вместо одной.

    Та часть хасидов, которая успела прибыть в Умань, там и осталась, и сейчас возмущается, параллельно вступая в споры с местными жителями, накрученными темой коронавируса. Растет социальное напряжение в городе, что обостряет отношения между центральной властью и местной городской администрацией накануне выборов.
    Другая часть хасидов, которые не успели пересечь границу, застряли, и требуют, что их впустили. А это цугцванг.
    Третья часть хасидов, которым кто-то пообещал, что они смогут прорваться через Беларусь, сейчас застряли на украинско-беларуской границе, разбили там лагерь и ждут, пока их пропустят. Беларусь не видит оснований не пускать хасидов к границе, Украина их впускать не намерена, а они уходить не собираются, желая попасть в Умань.

    А еще, из-за скопления людей, на границе застряли и грузовые фуры, в том числе украинские.
    И вот Израиль начал рассылать нам «письма счастья», обращаясь к руководству Украины с просьбой впустить хасидов и решить этот вопрос.

    Не удивлюсь теперь, если Нетаньяху сейчас по-быстрому организует кампанию по героическому спасению своих сограждан, либо заставив Украину их впустить, либо эвакуировав их из-под границы. В любом случае, с информационно-медийной точки зрения, крайней будет Украина. Новости про это уже циркулируют в международных СМИ, и позиция Украины там представлена неполноценно и не до конца ясно.
    В общем, хотели как лучше, но получилось, как всегда. Хороший кейс на будущее.

    Джерело: блог Іллі Куси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Ізраїль хасиди Умань Україна коронавірус
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