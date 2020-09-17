Хасиди на білорусько-українському кордоні: політичний глухий кут

Ілія Куса Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

Ілія Куса

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Хасиди-паломники на білорусько-українському кордоні

Коронавірус, напевно, недостатньо серйозна причина?

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Ситуация с застрявшими на украинско-беларуской границе хасидами, желающими прорваться в Умань, прекрасно иллюстрирует проблему нашей внешней политики и публичной коммуникации.

Судя по всему, политическая импотенция государства не позволяет нам сказать «нет» гражданам Израиля и Израилю по поводу паломничества в Умань. И коронавирус, наверное, недостаточно серьезная причина.

Позволить им приехать без каких-либо проблем мы тоже не можем, ибо в таком случае вся наша героическая борьба с коронавирусом, на которую потратили n-количество миллиардов гривен, будет выглядеть как фэйк. Да и люди взбунтуются, а скоро местные выборы, как-никак.

Политическое руководство Израиля, судя по заявлениям Нетаньяху, лезть в конфронтацию с хасидами не захотели, и ограничились формальной просьбой к Украине, чтобы она сама запретила им приезжать. Нетаньяху самоустранился от этого вопроса, не желая портить отношения с религиозными группами, часть которых являются его электоратом.

Итого, что у нас получается?

Политический тупик, порожденный, как мне кажется, институциональным бессилием государства, неуверенностью в собственных силах и отказом демонстрировать волю, привел к ряду ошибочных и абсолютно тупых решений.

Полный запрет на въезд в Украину ВСЕХ иностранцев расколол хасидов, породив сразу несколько аспектов проблемы вместо одной.

Та часть хасидов, которая успела прибыть в Умань, там и осталась, и сейчас возмущается, параллельно вступая в споры с местными жителями, накрученными темой коронавируса. Растет социальное напряжение в городе, что обостряет отношения между центральной властью и местной городской администрацией накануне выборов.

Другая часть хасидов, которые не успели пересечь границу, застряли, и требуют, что их впустили. А это цугцванг.

Третья часть хасидов, которым кто-то пообещал, что они смогут прорваться через Беларусь, сейчас застряли на украинско-беларуской границе, разбили там лагерь и ждут, пока их пропустят. Беларусь не видит оснований не пускать хасидов к границе, Украина их впускать не намерена, а они уходить не собираются, желая попасть в Умань.

А еще, из-за скопления людей, на границе застряли и грузовые фуры, в том числе украинские.

И вот Израиль начал рассылать нам «письма счастья», обращаясь к руководству Украины с просьбой впустить хасидов и решить этот вопрос.

Не удивлюсь теперь, если Нетаньяху сейчас по-быстрому организует кампанию по героическому спасению своих сограждан, либо заставив Украину их впустить, либо эвакуировав их из-под границы. В любом случае, с информационно-медийной точки зрения, крайней будет Украина. Новости про это уже циркулируют в международных СМИ, и позиция Украины там представлена неполноценно и не до конца ясно.

В общем, хотели как лучше, но получилось, как всегда. Хороший кейс на будущее.

Джерело: блог Іллі Куси

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