Залужного в президенти? Генерал Марченко розтлумачив свою заяву в інтерв'ю

«Прошу не маніпулювати моїми висловлюваннями»

Генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко дав інтерв’ю журналістці «5 каналу» Яніні Соколовій, яке вийшло 11 листопада. Воно стало приводом для появи різних маніпуляцій, у тому числі щодо головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного, тому Марченко на своїй сторінці у Facebook розставив всі крапки над «і».

Будь ласка, читайте текст після реклами

У розмові з журналісткою він заявив, що хоче, щоб головнокомандувач ЗСУ балотувався на посаду президента України на майбутніх виборах. На питання Соколової, чи хотів би Дмитро Марченко, щоб Валерій Залужний став президентом України, генерал сказав: «Дай Бог! Дуже хотів би».

Щодо того, чи зайняв би Марченко у разі президентства нинішнього головнокомандуючого ЗСУ його посаду, генерал-майор відповів, що краще піде до нього у команду. На його думку, в Генеральному штабі є більш досвічені претенденти на посаду головнокомандувача.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Шановні Українці, звертаюся до Вас у зв’язку з маніпуляціями, які розганяються, в тому числі російською пропагандою, після мого інтерв’ю Янині Соколовій. Звісно, що кожен почув і побачив там те що хотів, але я вважаю неприпустимими недолугі плітки і маніпулятивні припущення, які розганяють в мережі», – підкреслив генерал у своїй публікації у Facebook.

Дмитро Марченко зазначив, що інтерв’ю робилось без підготовки, а обговорювати політичні питання він відмовився. Генерал додав, запитання Соколової стосувалися гіпотетичних ідей майбутнього мирного життя України після перемоги.

«Прошу не маніпулювати моїми висловлюваннями, не займатися дискредитацією Головкома В.Залужного! Ніхто нікуди не балотується, ні з ким ні про що не домовляється і не треба поширювати чутки. Ми всі зосереджені виключно на перемозі!», – наголосив Марченко.

Марченко нагадав, що інформаційна кампанія російської пропаганди спрямована виключно на дестабілізацію ситуації в Україні та створення конфліктів у середині українського суспільства. Дмитро Марченко підкреслив, що це стандартна технологія гібридної війни, а українці не мають допомагати ворогам у їхній атаці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати.