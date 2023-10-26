Як змінилась довіра українців до влади під час війни: результати опитування

20% респондентів відзначили, що стали більше довіряти органам державної влади під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в українському суспільстві спостерігається ефект «згуртування навколо прапора». Так, серед громадян зросла довіра до органів влади, особливо президента. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі 73% респондентів довіряють президенту (не довіряють – 21%), 54% довіряють уряду (не довіряють – 38%), 49% довіряють регіональним адміністраціям (не довіряють 34%), 51% довіряють місцевій владі (не довіряють – 38%).

Президенту найбільше довіряє молодь і люди з високим рівнем доходу, в регіональному плані найменше довіряють Володимиру Зеленському жителі сходу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Подібна тенденція є у випадку з довірою Кабінету міністрів.

При цьому 20% респондентів відзначили, що стали більше довіряти органам державної влади під час війни, а 19% – що менше.

Раніше повідомлялося, що 65% українців довіряють Європейському Союзу, тоді як НАТО – 59%.