Як змінилась довіра українців до влади під час війни: результати опитування
20% респондентів відзначили, що стали більше довіряти органам державної влади під час війни
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в українському суспільстві спостерігається ефект «згуртування навколо прапора». Так, серед громадян зросла довіра до органів влади, особливо президента. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Наразі 73% респондентів довіряють президенту (не довіряють – 21%), 54% довіряють уряду (не довіряють – 38%), 49% довіряють регіональним адміністраціям (не довіряють 34%), 51% довіряють місцевій владі (не довіряють – 38%).
Президенту найбільше довіряє молодь і люди з високим рівнем доходу, в регіональному плані найменше довіряють Володимиру Зеленському жителі сходу.
Подібна тенденція є у випадку з довірою Кабінету міністрів.
При цьому 20% респондентів відзначили, що стали більше довіряти органам державної влади під час війни, а 19% – що менше.
Раніше повідомлялося, що 65% українців довіряють Європейському Союзу, тоді як НАТО – 59%.
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