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Як змінилась довіра українців до влади під час війни: результати опитування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як змінилась довіра українців до влади під час війни: результати опитування
фото: Офіс президента

20% респондентів відзначили, що стали більше довіряти органам державної влади під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в українському суспільстві спостерігається ефект «згуртування навколо прапора». Так, серед громадян зросла довіра до органів влади, особливо президента. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Наразі 73% респондентів довіряють президенту (не довіряють – 21%), 54% довіряють уряду (не довіряють – 38%), 49% довіряють регіональним адміністраціям (не довіряють 34%), 51% довіряють місцевій владі (не довіряють – 38%).

Як змінилась довіра українців до влади під час війни: результати опитування фото 1

Президенту найбільше довіряє молодь і люди з високим рівнем доходу, в регіональному плані найменше довіряють Володимиру Зеленському жителі сходу. 

Подібна тенденція є у випадку з довірою Кабінету міністрів. 

Як змінилась довіра українців до влади під час війни: результати опитування фото 2

При цьому 20% респондентів відзначили, що стали більше довіряти органам державної влади під час війни, а 19% – що менше.

Раніше повідомлялося, що 65% українців довіряють Європейському Союзу, тоді як НАТО – 59%. 

Теги: влада українці соцопитування

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