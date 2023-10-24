Ірландія може позбавити українських біженців однієї преференції

Влада Ірландії запровадила нові обмеження для перебування українців

Українцям в Ірландії можуть запропонувати державне житло лише на три місяці, після чого їм доведеться шукати власне житло в приватному секторі оренди або взяти в заставу житло за програмою «Пропонуй житло». Ці зміни стосуватимуться лише новоприбулих до країни, пише Іrishexaminer.

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Рішення про обмеження часу проживання має на меті привести пропозицію Ірландії у відповідність з іншими країнами ЄС.

Нещодавні зміни також призвели до обмеження тривалості відсутності українців у місцях проживання. Ті, хто залишає готелі на тривалий час, ризикують втратити своє місце, за винятком «надзвичайних обставин». Для біженців наразі призупинили право на відсутність протягом семи днів впродовж шести місяців.

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Уряд Ірландії також має розглянути питання про скорочення соціальної допомоги, яка виплачується українцям. Станом на 5 жовтня 40 995 дорослих отримували допомогу по безробіттю, і більшість нових заяв, які подаються українцями, саме про допомогу по безробіттю. Допомогу на дітей отримували 20 414 дітей, а доплату до орендної плати отримували 197 біженців.

Податкові записи свідчать про те, що 15 171 українець має в Ірландії активну зайнятість, і найбільше – в готельному секторі. Станом на кінець вересня 30 431 українець працездатного віку скористався послугами Центру зайнятості.

Майже 97 тис українців уже прибули до Ірландії, з них понад 73 тис отримали державне житло вартістю 1,5 млрд євро на рік. Кількість людей з України збільшується до 200 осіб на день.

До слова, Міністерство юстиції Ірландії починає зв'язуватися із українськими біженцями для видачі їм карток дозволу на проживання (IRP). Відомство запустило поетапний проект із випуску карток. Що означає нововведення для українців в Ірландії розповів український консул Олексій Тютюненко.

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Зазначається, що зараз реалізується проект, за яким із біженцями зв'язуються електронною поштою, щоб отримати підтвердження їхньої адреси. Це дасть змогу оновити інформацію у системі та випустити картку дозволу на проживання в Ірландії Irish Residence Permit (IRP).