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Яку медичну допомогу можуть отримати діти біженців у Молдові: роз'яснення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Яку медичну допомогу можуть отримати діти біженців у Молдові: роз'яснення
Маленькі українці можуть безкоштовно лікуватись у Молдові
фото: realitatea.md

Діти біженців з України можуть отримати певні види медичної допомоги абсолютно безкоштовно

Діти-біженці з України, які прибули до Молдови, матимуть доступ до безкоштовних медичних послуг, незалежно від того, мають вони статус тимчасового захисту чи ні. Витрати на це будуть покриті Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ). Про це пише ресурс СП.

 Пакет послуг, що надаються безкоштовно цієї категорії одержувачів, включає:

  • невідкладну медичну допомогу долікарняного рівня; 
  • первинну медичну допомогу (надану сімейним лікарем);
  • невідкладну медичну допомогу у стаціонарі.

Витрати на ці послуги покриває Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) через Національну компанію медичного страхування на підставі виправлення, підписаного установами в рамках угоди про партнерство на 2023-2024 роки.

У компанії зазначили, що бюджет на надання медпослуг дітям біженців у період із січня 2023 року по лютий 2024 року становить 21 мільйон леїв приблизно ($1,2 млн). За розрахунками компанії, цих грошей вистачить на те, щоб надати медичну допомогу приблизно 13,5 тис. українських дітей.

До слова, у Молдові наразі знайшли притулок близько 100 тис осіб – чисельність цієї спільноти дорівнює населенню міста Бєльць. Вони вивчають румунську мову, шукають роботу, дізнаються про свої права та прагнуть жити в безпечній обстановці.

Українці, яким довелося шукати притулку, рятуючись від війни, активно будують нове життя у Молдові. Оскільки війна продовжується, влада Молдови докладає значних зусиль, щоб інтегрувати біженців у суспільство. Але в свою чергу закликає біженців допомогти побороти корупцію та хабарництво у країні, пише NewsMaker. Адже важливо розуміти що всі ті, хто набув статусу тимчасового захисту,певні види допомоги надаються безкоштовно, як і місцевому населенню.

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Теги: бюджет біженці влада притулок послуги українці війна Молдова діти страхування

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