Чехи опинились на порозі масової бідності: влада б'є на сполох

За останній рік ситуація погіршилася, особливо для чеських родин із низькими доходами

У Чехії близько двох мільйонів людей мешкають на межі бідності. Про це йдеться в доповіді про стан бідності, представленій Європейською мережею боротьби з бідністю та соціальною ізоляцією (EAPN CR).

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Доповідь складено на основі загальнодоступних джерел та опитувань. Наголошується, що наразі в Чехії налічується 660 тис осіб, які перебувають у процесі стягнення в рамках виконавчого провадження, а загалом у країні налічується чотири мільйони таких справ. При цьому близько 1,27 млн ​​осіб у країні ризикують втратити своє житло.

«Чехія є унікальною країною в Європейському Союзі, оскільки в ній проживає величезна кількість людей, які живуть трохи вище за межі бідності. За оцінками, їх налічується до двох мільйонів людей», – заявив голова Чеського відділення EAPN Карел Шварц. За його словами, ще один мільйон людей уже за межею бідності.

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«Якщо рік тому бідними вважалися 27% літніх сімей, то сьогодні завдяки індексації цей показник становить близько 8%», – повідомив аналітик із соціальних питань Благодійної організації Чехії Іржі Враспір.

Він також зазначив, що за останній рік ситуація погіршилася, особливо для родин із низькими доходами. Третина сімей після оплати всіх витрат опиняється без грошей чи навіть у мінусі. Порівняно з даними, отриманими кілька років тому, це погіршення на понад 10%. У результаті, згідно з отриманими даними, 13% домогосподарств у Чехії перебувають у стані бідності за доходами. Причиною цього, згідно з доповіддю, є зростання цін та інфляція: у період із січня 2020 року до березня 2023 року ціни зростуть загалом на 33%.

Крім того, наведені в доповіді дані показують, що близько 1,27 млн ​​осіб перебувають під загрозою втрати житла, у тому числі 154 тис. тих, хто потребує житла, з них близько 40% становлять діти. Приблизно п'яту частину становлять дорослі члени сімей, близько 10% – одинокі батьки та майже 6% – люди похилого віку.

До слова, у мешканців чеського Пльзеня зростає ненависть до українських біженців, тож вони закликають до рішучих заходів. Про це заявив соціолог Ян Лукашек, пише чеське видання Іdnes.

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Наплив іноземців також тягне за собою зростання злочинності. З кожним наступним випадком зростає ненависть і зростає гостра реакція проти біженців. Люди бояться і відчувають, що держава нічого не вирішує. «Це незначні випадки, а потім трапляється один, який стане приводом для серйозних дій у відповідь, коли люди вирішать помститися», – попереджає соціолог.

Як приклад злодіянь українців він наводить те, що нещодавно українець жорстоко зґвалтував п'ятнадцятирічну дівчину у Пльзені, пізніше – криваву бійку чеха із двома парубками та двома жінками із України, а також витівку п'яного українця, який словесно ображав перехожих на вулицях одного із ческих міст.