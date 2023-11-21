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В Україні у 2024 році зміняться правила призначення пенсій

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україні у 2024 році зміняться правила призначення пенсій
З 1 січня для виходу на заслужений відпочинок доведеться працювати на рік довше
фото з відкритих джерел

Підвищення вимог до українців продовжуватиметься до 2028 року

У 2024 році на українців чекає зміна правил призначення пенсій – якщо у поточному році у 60 років на заслужений відпочинок можна вийти з 30 роками стажу, то з 1 січня знадобиться на один рік. Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Таким чином, на пенсію у 60-річному віці зможуть вийти лише ті, хто має щонайменше 31 рік стажу, а решті доведеться працювати до 63 і 65 років. Підвищення вимог до стажу триватиме протягом наступних чотирьох років і у результаті українцям потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу після 2028 року.

У випадку, якщо після досягнення 60-річного віку стажу не вистачає, то є шанс вийти на пенсію у 63 роки, але для цього у 2024 році потрібно буде мати від 21 до 31 року стажу. Якщо і ці вимоги не виконані, то на заслужений відпочинок вдасться вийти у 65 років за умови, якщо є щонайменше 15 років стажу.

У 2028 році, згідно з розрахунками Мінсоцполітики, лише половина українців зможе вийти на пенсію у 60 років, 5% вийдуть на пенсію у 65 років, а решта – у 63 роки.

Нагадаємо, що в Україні деякі категорії пенсіонерів можуть отримати надбавку до пенсійних виплат. Частина з них надається автоматично, зокрема серед них – вікова доплата, але є й ті, що оформлюються індивідуально.

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Теги: правила пенсія стаж українці Міністерство соціальної політики

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